Küçük dokunuşlarla mükemmel gülüşler mümkün!

Haberler.com'da Meral Karadağ'ın sunduğu programa katılan Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Münir Demirel, estetik diş tedavisinde bireysel ölçülerin ve yüz oranlarının dikkate alındığını belirterek, hastaların estetik ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

"ESTETİK TEDAVİ, HASTANIN KENDİNDEKİ EKSİKLERİ BİLMESİDİR"

Doç. Dr. Münir Demirel, estetik diş tedavisinin yalnızca görünüşle ilgili olmadığını vurguladı. "Estetik tedavi, hastanın kendindeki eksikleri bilmesidir" diyen Demirel, doğru teşhis ve kişiye özel tasarımın estetik başarının anahtarı olduğunu ifade etti. Hastaların bilinçli yaklaşımının tedavi sürecini olumlu etkilediğini söyledi.

"YÜZ ORANLARI, DİŞ TASARIMININ BELİRLEYİCİSİDİR"

Diş estetiğinde yüzün doğal oranlarının dikkate alınmasının önemine değinen Demirel, "Gözüyle dudakları arasındaki mesafe, dudaklarıyla çenesi arasındaki mesafe ve yüzüyle boyu arasındaki oran; dişin boyuna ve genişliğine karar veriyor" ifadelerini kullandı. Böylece doğal, estetik ve kişinin yüzüne uyumlu bir gülüş tasarlanabildiğini belirtti.

"KÜÇÜK BOTOKS DOKUNUŞLARIYLA DAHA ESTETİK GÜLÜŞLER SAĞLIYORUZ"

Demirel, estetik diş tedavisini desteklemek için bazen minimal müdahalelere de başvurduklarını belirtti. "Hastalarımıza küçük bir botoks uygulamasıyla daha estetik bir gülüş kazandırıyoruz" diyen Demirel, bu tür destekleyici işlemlerin genel estetik sonucu güçlendirdiğini ifade etti. Kişiye özel yaklaşımın her aşamada öncelik taşıdığını vurguladı.