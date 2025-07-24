KTÜ Farabi Hastanesi'nde Riskli Gebelere Destek: Gebe Okulu Açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Gebe Okulu, riskli gebelik geçiren hamilelere eğitim ve danışmanlık faaliyetleri sunarak bilinçli annelik sürecine destek olup, doğumla ilgili kaygıların azaltılmasını sağlıyor.

Trabzon'un yanı sıra bölge illerinden gelen riskli gebelere hizmet veren hastane bünyesindeki okulda anne adaylarına, beslenme, egzersiz, doğum sürecine hazırlık, doğum sancısıyla baş etme yöntemleri, lohusa ve yenidoğan bakımı ile emzirme eğitimleri veriliyor.

Alanında uzman ebe, kadın doğum uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog gibi sağlık çalışanları tarafından verilen eğitimler ile doğuma dair kaygı ve korkuları azaltmak, annenin bedenine güvenini artırmak ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Okul, bu sayede bilinçli annelik sürecinin desteklenmesinin yanı sıra doğum korkuları ile sezaryen oranlarının azaltılmasında da aktif rol alıyor.

"Ülkemizde en az 2.1 olması gereken doğurganlık hızı bugün 1.3'lere indi"

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Songül Aktaş, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığınca ülkedeki her hastaneye gebe okulu yapılmasının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Türkiye'de sezaryen ile doğum oranlarının yüksek olduğunu belirten Aktaş, "OECD ülkeleri arasında Türkiye ilk sırada. Yani 100 doğumdan yaklaşık 59'u sezaryen ameliyatıyla doğmakta." dedi.

Aktaş, tıbbi gereklilik olması halinde sezaryenin anne ve bebek için hayat kurtarıcı olduğunu ifade ederek, bunun dışında sezaryenin tercih edilmesinin anne ve bebek için bazı riskleri beraberinde getirdiğini anlattı.

Doğurganlık hızının düştüğüne de dikkati çeken Aktaş, "Bir ülkedeki doğurganlık hızı 2.1'in altına düşerse, o ülkede nüfusun temsili riski altına girer. Bizim ülkemizde en az 2.1 olması gereken doğurganlık hızı bugün 1.3'lere kadar indi." ifadesini kullandı.

Aktaş, İskandinav ülkelerindeki doğum oranının 2.1'in üzerinde olduğuna değinerek, "Türkiye olarak onların gerisinde kalmış olduk. Böyle baktığımızda da ivedilikle gebe kalmış olan kadınlarımızın doğum korkularını azaltmalı, doğum ağrılarıyla baş etmelerini güçlendirmeliyiz. Gebe okullarının yaygınlaştırılması zaten zorunlu hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Diğer illerden de gelen gebelerimiz var"

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu'nun çok donanımlı olduğuna dikkati çeken Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer illerden de gelen gebelerimiz var. Her ilde bir gebe okulu var ama buraya gelen gebelerimizin riskli gebelikler olabileceğini unutmamak lazım. Riskli gebelik daha fazla stres, doğuma yönelik daha fazla korku, daha fazla anksiyete demektir. Bunları gidermek için de gebe okullarında hizmet veren sağlık profesyonellerimizin destekleyici yaklaşımı, yönlendirici, bilgilendirici, zamanında müdahaleye başvurmalarını sağlamaları çok önemli."

Aktaş, gebe okullarının sezaryen oranlarının azaltılmasında aktif rol oynadığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığının "doğal olan normal doğum" eylem planına dikkati çekti.

Gebe okullarının yaygınlaştırılmasının önemine işaret eden Aktaş, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Gebe Okulu'nda riskli gebeler başta olmak üzere tüm gebelere güvenli destek sağlandığını kaydetti.