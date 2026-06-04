Trabzon'da 'Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Yapay Zeka ve Simülasyon Kongresi' başladı

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi ile Yapay Zeka ve Simülasyon Derneğinin organizasyonunda düzenlenen "Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Yapay Zeka ve Simülasyon Kongresi" başladı.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, insanlık tarihinde bilginin değişimiyle büyük dönüşümler yaşandığını, yapay zeka ve simülasyon teknolojilerinin de bu dönüşümün örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Sağlık alanındaki yeniliklerin önemine dikkati çeken Prof. Dr. Çuvalcı, "Sağlık alanında geliştirilen her yenilik hastaya daha doğru teşhis koyabilmek, daha etkili tedavi sunabilmek ve daha nitelikli sağlık profesyoneli yetiştirebilmek için vardır. Yapay zeka veriyi anlamlandırma gücüyle, simülasyon teknolojileri ise deneyimi yeniden üretme kabiliyetiyle sağlık eğitiminde yeni ufuklar açmaktadır." ifadesini kullandı.

Çuvalcı, sağlık mesleklerinin yalnızca teknik bilgiye dayanmadığını belirterek, bu mesleklerin merkezinde insan, vicdan ve sorumluluğun bulunduğunu vurguladı.

Sağlık eğitiminde teknolojik ilerleme ve insani değerlerin birlikte yürütülmesinin hayati öneme sahip olduğuna işaret eden Çuvalcı, "Bugün dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanlarının aynı masa etrafında buluşması, ortak meseleler üzerine düşünmesi ve tecrübelerini paylaşması son derece kıymetlidir. Bilim, sınırları aşabilen en güçlü ortak dildir. İnsanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar da ancak bu ortak dilin ürettiği işbirlikleriyle çözülebilir." dedi.

"Multidisipliner ekip çalışmasını daha etkin biçimde öğrenmektedirler"

KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan ise güncel teknolojiler ve eğitim modelleri eşliğinde sağlık eğitiminin geleceğini şekillendirmek ve yeniden tanımlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Yapay zeka ve simülasyon teknolojilerinin sağlık eğitiminde yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Prof. Dr. Mungan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca birkaç yıl önce bilim kurgu gibi görünen birçok uygulamanın bugün nasıl eğitim ortamlarımızın ve rutin sağlık hizmetlerimizin doğal bir parçası haline geldiğini, kongremizin oturumlarında deneyimleyeceksiniz. Yapay zeka destekli öğrenme sistemleri, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim içerikleri sunabilmekte. Simülasyon teknolojileri ise gerçek hastaya zarar verme riski olmadan güvenli öğrenme ortamları oluşturmaktadır. Artık öğrencilerimiz karmaşık klinik senaryoları tekrar tekrar deneyimlemekte, klinik karar verme süreçlerini geliştirmekte ve multidisipliner ekip çalışmasını daha etkin biçimde öğrenmektedirler."

Sağlık eğitimindeki dönüşümde yalnızca teknik yeterlilikleri değil etik ilkeleri, veri güvenliğini, mahremiyeti, eşit erişimi ve insan odaklı sağlık hizmetini de birlikte tartıştıklarını aktaran Mungan, yapay zekanın sunduğu fırsatlar kadar oluşturabileceği riskleri de bilimsel bir sorumlulukla değerlendirdiklerini vurguladı.

Akademisyen ve alanında uzman sağlık çalışanlarının sunumlarını yapacağı kongre, 7 Haziran'da sona erecek.