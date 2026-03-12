'Kronik böbrek hastalığı sessiz ilerliyor'

NEFROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. İhsan Ergün, "Kronik böbrek hastalığı uzun süre sessiz ilerleyebilir. Hastaların önemli bir kısmı hastalığının farkına ancak ileri evrelerde varabiliyor. Oysa erken teşhis sayesinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, böbrek fonksiyonlarını korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek mümkün olabiliyor" dedi.

Memorial Ankara Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Prof. Dr. İhsan Ergün, 12 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle, kronik böbrek hastalığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ergün, "Böbreklerin vücuttaki sıvı dengesinin korunması, zararlı maddelerin atılması ve bazı hormonların üretimi gibi hayati görevleri bulunuyor. Böbrek fonksiyonlarının bozulması, tüm vücudu etkileyebilmektedir. Kronik böbrek hastalığı yalnızca böbrek yetmezliğine yol açan bir durum değildir. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıkları riskini de önemli ölçüde artırmaktadır. Tedavi edilmediğinde son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyebilir ve bu durumda hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için diyaliz tedavisi ya da böbrek nakli gerekebilir. Kronik böbrek hastalığı uzun süre sessiz ilerleyebilir. Hastaların önemli bir kısmı hastalığının farkına ancak ileri evrelerde varabiliyor. Oysa erken teşhis sayesinde hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, böbrek fonksiyonlarını korumak ve ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek mümkün olabiliyor. Dünya genelinde her 10 kişiden 1'ini etkileyen önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor" diye konuştu.

'BASİT TESTLERLE ERKEN TANI MÜMKÜN'

Kronik böbrek hastalığında erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Ergün, "Düzenli sağlık kontrolleri ihmal edilmemelidir. Böbrek hastalıklarını erken dönemde tespit etmek oldukça kolaydır. Basit kan ve idrar testleri ile böbrek fonksiyonları değerlendirilebilir. Özellikle diyabet, hipertansiyon, obezite ve kalp-damar hastalığı bulunan bireyler ile ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olan kişilerin düzenli olarak böbrek kontrollerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Kronik böbrek hastalığının erken dönemde saptanması böbrek fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olmakla beraber, aynı zamanda yoğun kaynak gerektiren tedavilere duyulan ihtiyacı azaltarak sağlık sistemine olan yükü de hafifletmektedir" dedi.

'ÇEVRESEL FAKTÖRLER BÖBREK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR'

Çevresel değişikliklerin böbrek hastalıklarının görülme sıklığı üzerinde etkili olabildiğini ifade eden Prof. Dr. Ergün şunları söyledi:

"Çevresel faktörler birçok hastalıkta olduğu gibi böbrek hastalıklarının görülme sıklığını da etkileyebiliyor. Özellikle su kaynaklarının azalması ve sıcaklık artışları, böbrek sağlığı üzerinde dolaylı etkiler yaratabilmektedir. Ayrıca son dönem böbrek hastalığında uygulanan diyaliz tedavileri yüksek miktarda su ve enerji gerektiren süreçlerdir. Diyaliz tedavileri yoğun kaynak kullanımı gerektirir. Bu nedenle böbrek hastalıklarının önlenmesi ve erken dönemde kontrol altına alınması hem birey sağlığı hem de sürdürülebilir sağlık sistemleri açısından büyük önem taşımaktadır."

Prof. Dr. Ergün, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Böbrek sağlığını korumak büyük ölçüde yaşam tarzı ile ilişkilidir. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları, böbrek hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltabilmektedir. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Düzenli egzersiz yapın. Yeterli su tüketin. Sigara kullanmayın. Diyabet ile hipertansiyon gibi kronik hastalıklarınızı düzenli olarak kontrol ettirin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı