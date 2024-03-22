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Kronik ağrılarla mücadele eden hastaya nöralterapi tedavisi

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Uzun yıllardır kronik ağrılarla mücadele eden Banu Ünal, Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde nöralterapi ile tedavi ediliyor.

KTÜ Farabi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'de yaşayan 46 yaşındaki Ünal, bacak ağrısı, ayak altı yanması, elektriklenme ve uyku problemleri nedeniyle hastanenin Aile Hekimliği Kliniği'ne başvurdu.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kaan Kurt tarafından yapılan muayenede, 17 yıldır fibromiyaljisi bulunan hastaya yapılan tetkiklerde nöralterapi programı uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ???????Kurt, hastanın eşlik eden diğer şikayetlerini sorguladıklarında sırt, kol, bel ve bacak bölgeleri başta olmak üzere genel vücut ağrılarının olduğunu, yetersiz su tükettiğini ve karın şişliğinin olduğunu saptadıklarını belirtti.

Hastanın bacak kaslarında kuvvet kaybı ve ayak bileği başta olmak üzere bacaklarında da ödem tespit ettiklerini anlatan Kurt, şunları kaydetti:

"Tedavisine bütüncül olarak başladığımız hastanın beslenmesini düzenleyip, su tüketimi konusunda önerilerde bulunduk. Tetkik sonuçlarına göre gerekli vitamin ve mineral takviyesini sağladık. Hastanın asıl huzursuzluk sebebi olan genel vücut ağrıları ve ayak altı yanma hissine yönelik nöralterapi programına dahil ettik. Birinci seanstan sonra hastanın şikayetlerinde önemli ölçüde azalma gözlemledik. Haftada bir uyguladığımız seanslar ile üçüncü seans sonrası hastayı değerlendirdiğimizde, ayak altı yanma ve elektriklenme hissinin tamamen kaybolduğunu, ayak ve bacak ödemlerinin geçtiğini, genel vücut ağrılarını artık hissetmediğini, mide bağırsak şikayetlerinin düzelerek 4 kilo verdiğini, uykularının düzene girdiğini ve yaşam kalitesinin yüzde 100'e yakın arttığını tespit ettik."

Kurt, nöralterapinin, hastaları bütüncül olarak değerlendirdiklerinde yeni başlangıçlı ve uzun süredir olan birçok hastalık tedavisinde kullanılabilen geniş yelpazeli bir tedavi yöntemi olduğuna işaret ederek, "İşlem bazı lokal anestezik ilaçların düşük dozlarda hastalık ile ilgili bölgelere enjeksiyonu şeklinde uygulanır. Toplumumuzda pek çok hastanın aslında iyileşebilecekken bundan vazgeçtiğini ve şikayetleriyle kalitesiz uzun yıllar yaşadığını gözlemliyoruz. Üzüldüğümüz bu durumun ortadan kaldırılması için çalışmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavisi devam eden Ünal ise yıllardır süren şikayetlerine KTÜ Farabi Hastanesi'nde çare bulduğunu vurgulayarak, "Kaan hocamdan Allah razı olsun. İlk tedaviden sonra bile iyileşme oldu. Yıllardır çektiğim ağrılarım, ayaklarımın yanması ortadan kalktı. Sağlık en büyük nimetlerden biri. Sağlığıma kavuştuğum bu günlerde bunu daha iyi anlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sağlık

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