Koronavirüs aşılarında hatırlatma dozu yoğunluğu

KIRKLARELİ - Sağlık bakanlığı tarafından korona virüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularının tanımlanmasının ardından Trakya'daki hastanelerde hatırlatma dozu yoğunluğu yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vatandaşların korona virüs aşısı hatırlatma dozunu olmaları için yaptığı çağrının ardından Sağlık Bakanlığı, yeni aşı randevularını açmıştı. Hatırlatma dozu uygulaması için, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da hastanelerin aşı polikliniğinde BioNTech, Sinovac ve Turkovac olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırıyor.

Hastanelerde yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren hatırlatma dozlarını olmak için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıraya girdi. Beşinci doz aşını olan Kadriye Çavuşoğlu, aşının önemine değinerek, "5. doz aşımı oldum. Şimdiye kadar hastalığa yakalanmadım. Herkese tavsiye ediyorum aşı olmasını. Buradan herkese sesleniyorum lütfen aşınızı olunuz sağlığınızı kaybetmeyiniz" dedi.

Daha önce korona virüsüne yakalanan Avni Savaş çok zor zamanlar geçirdiğini vurgulayarak herkesi aşı olmaya çağırdı.