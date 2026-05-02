Kopan sinirler bacağından alınan nakille onarıldı: Genç hastaya ikinci şans

Şanlıurfa'da geçirdiği motosiklet kazasında boynundan koluna uzanan sinirleri kopan 24 yaşındaki İsmail Esnik, bacağından alınan sinirlerin koluna nakledilmesiyle yeniden hareket kabiliyeti kazanmayı hedefliyor.

Şanlıurfa'da 4 ay önce geçirdiği motosiklet kazasında boynundan koluna uzanan sinirleri kopan 24 yaşındaki İsmail Esnik, felç riskiyle karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa'daki ilk müdahalenin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Esnik, yaklaşık 10 saat süren zorlu ameliyatın ardından yeniden umutla hayata bağlandı.

Esnik'in bacağından alınan sinirlerin koluna nakledildiği operasyon sayesinde ağır fonksiyon kaybı ve olası felç tablosunun önüne geçilirken, doktorlar hastanın kolunu tamamen eskisi gibi kullanamayacağını ancak düzenli fizik tedaviyle önemli ölçüde iyileşme sağlanabileceğini belirtti.

Hasta İsmail Esnik, yaşadığı süreci anlatarak önce Şanlıurfa'da ameliyat olduğunu, daha sonra Ankara'ya sevk edildiğini söyledi. Esnik, "Yaklaşık 1 ay önce de ameliyatımız oldu. Şimdi de kontrole geldik. Eskiye göre biraz iyiyim" dedi.

"Moral çok önemli"

İyileşmek istediğini dile getiren Esnik, "Uzun bir süreç bekliyor bizi. Fizik tedavi olarak, kontrol, gidip gelmek olarak. Fizik tedavi sürekli olarak gitmek istiyorum. Moral çok önemli. Moralimiz de iyi şu anlık. Fizik tedavide iyi sonuçlanırsa, az da olsa faydasını görürsek devam ederiz. İnşallah kısa sürede iyileşme olur" açıklamasını yaptı.

"Sağlam köklerden sinir ameliyatı yaptık"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi El Cerrahisi Kliniği'nden Uzm. Dr. Yener Yoğun, hastanın Şanlıurfa'dan Ankara'ya sevk edildiğini belirterek "Hastamıza yaptığımız ameliyat, boyundan başlayıp kola doğru uzanan büyük bir kesiyle tek tek sinirleri bulup, sağlam sinirleri bulup, kola giden sinirleri bacandan aldığımız sinirle sinir yaması yaptık. Yani tekrardan yapılandırdık. O sağlam köklerden tekrardan hareket ettirebilmesi için sinir ameliyatı yaptık" ifadelerini kullandı.

Hastanın kolunun tamamen hareketsiz olduğunu, ama bu yöntemle ve devamında fizik tedaviyle en iyi şekilde hareket etmesini sağlayacaklarını dile getiren Yoğun, tedavi sürecinin uzun ve sabır gerektirdiğini söyledi.

"70-80 dereceyi gördüğümüz zaman başarılı sonuç olarak kabul ediyoruz"

Bu tür hastaların kollarını eskisi gibi hareket ettiremeyecek olsa bile düzenli tedaviyle yüksek oranda iyileşme sağlayabileceğini anlatan Yoğun, "Bu hastanın aslında Türkçedeki karşılığı felç. Bu ameliyatlarda biraz hareket kazandırabiliyoruz ama ikinci ameliyatlar da gerekebiliyor. En baştan hastaya güzel bilgi vermek gerekiyor. Hastanın beklentisini doktorun öğrenmesi gerekiyor. Hastanın beklentisi farklı, bizim bu ameliyatla elde edeceğimiz sonuç farklı. O yüzden bizim bu ameliyatın sonuçlarını hastaya güzel bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu ameliyatlarda maalesef el hiçbir zaman eskisi gibi olmuyor. Parmaklar hiçbir zaman eskisi gibi hareket etmiyor. En güzel hastada bile omuzunu kaldırabiliyor ama yine eskisi gibi olmuyor. Biz omuzumuzu 130-140 derece kadar havaya kaldırabiliyoruz ama bu hastalarda 70-80 dereceyi gördüğümüz zaman başarılı sonuç olarak kabul ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim için bir günlük bir ameliyattı"

Uzm. Dr. Mustafa Yasin Hatipoğlu ise, ameliyatın uzun sürdüğünü aktararak "Ameliyat zor bir ameliyat, uzun süreli bir ameliyat olduğu için birden fazla doktor görev alır bu ameliyatlarda. Biz de zaten burada ekipçe çalışıyoruz. Bizim için bir günlük bir ameliyattı. Böyle bir hastada da açıkçası iyileşmenin en az bir yıl ve üzeri süreçte olacağını düşünüyoruz. Tabi bu süreçte iyi de fizik tedavi desteğine ihtiyacı var" diye konuştu.

"Günlük yaşantısında elini kullanabilecek hale gelebileceğini düşünüyoruz, Azimli olması lazım"

Hastanın motivasyonunu yüksek tutması gerektiğinin altını çizen Hatipoğlu, "Kesinlikle umudu kaybetmemek lazım. Sonuçta çok kötü bir yaralanma da olsa iyileşme ihtimali var. Her ne kadar diğer kolu kadar kusursuz iyileşmeyecek olsa da gene de günlük yaşantısında elini kullanabilecek hale gelebileceğini düşünüyoruz. Azimli de olması lazım, sadece cerrahi değil bundan sonraki fizik tedavi sürecinde hastanın bu tedaviye uyum sağlaması gerekiyor ve hastanın istekli olması gerekiyor. Hastaya da bağımlı bir durum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı