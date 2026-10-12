Konya Bozkır'da Toplum Sağlığı Merkezi 1300 öğrenciye ağız-diş bakım ürünleri dağıttı

Konya'nın Bozkır ilçesinde öğrencilere yönelik anlamlı bir sağlık ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Bin 300 öğrenciye ağız ve diş bakımı ürünleri hediye edildi, mevsim meyveleri dağıtıldı.

Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi koordinesinde "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" temasıyla düzenlenen program kapsamında köy ve mahalle okullarındaki yüzlerce öğrenciye ulaşıldı. Çalışma kapsamında; Katıtaş, Derviş Çağlayan, Sorkun, Soğucak, Dereiçi, Söğüt, Üçpınar, Sarıoğlan, Hamzalar, Armutlu, Koçaş, Boyalı, Kuzören, Ayvalca, Kildere, Kuşca, Karayahya, Hisarlık, Yazdamı, Işıklar, Yelbeği, Hacılar, Remzi ve Demirci mahallelerinde bulunan toplam 24 ilkokul ve ortaokul ziyaret edildi. Etkinlik çerçevesinde bin 300 ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisine ağız ve diş sağlığını desteklemek amacıyla diş macunu, diş fırçası, ıslak mendil, peçete ve balon hediye edildi. Ayrıca çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacıyla mevsim meyveleri olan muz, mandalina ve armut ikramında bulunuldu.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Mete, "Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek temalı etkinlikte, 24 ilköğretim ve ortaöğretim okulumuzdaki öğrencilerimize yönelik çeşitli etkinlikler yapılmıştır. Başta Kaymakam Enes Özkan olmak üzere etkinliğimize katkıda bulunan kurum amirlerine ve Bozkır esnafına teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı