Kolon ve Tiroit Kanserini Yenen Kadın: Hastalıklar Bize Ders Vermek İçin Başımıza Geliyor

İZMİR'de 1 çocuk annesi Nazife Selçuk (41), kolon kanseri tedavisinin ardından tiroit kanserini de yendi. Tedavinin başarısında olumlu ruh halinin etkili olduğunu söyleyen Selçuk, "Hastalıklar bize ders vermek için başımıza geliyor. 'Bu kaderim' demek kolaya kaçmaktır. Kanseri 2 kez yenmem, bu mücadelem benim gibi kanser hastalarına motivasyon ve umut olsun" dedi.

Buca Belediyesi'nde kamu işçisi olarak çalışan Nazife Selçuk'a 2020 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. Tedavi gören Selçuk, 1 yılda sağlığına kavuştu. Ancak Selçuk geçen yıl da tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Nazife Selçuk, tedaviyle bu kanseri de yendi. Büyük sağlık sorunlarıyla mücadele ederken farklı bir hayata başladığını söyleyen Nazife Selçuk, "2020'de pandemi döneminde kolon kanseri oldum. 17 yıldır belediyede çalışıyordum. Kolon kanseri ile 1 yıl mücadele ettim. Ameliyatın ardından kontroller ve ilaç tedavileri tamamlandı. Kızım o dönem tam lise son sınıfta ve üniversiteye hazırlık aşamasındaydı. Onun da motivasyonunu düşünmem gerekiyordu. Bir süre hastalığımı ondan sakladım. Daha sonra hastalığım nüksetti ve geçen yıl tiroit kanseri tanısı aldım. Yeniden bir operasyon geçirdim. 11 tane kitleden 3'ü kötü huyluydu. Tiroit bezlerim güzel çalışıyordu ama o da alındı. Ameliyatın ardından hala daha alışamadığım sesim var. Nerdeyse 1 yılı geçtik. Ses tellerimi kaybetmektense konuşabildiğime şükrediyorum" ifadelerini kullandı.

Güzelliğin işi olduğunu ama hastalığı süresince çoğu kez vücudundaki değişiklikler yüzünden kendisini güzel hissetmediğini anlatan Selçuk, "Toplam 30 kilo verdim. İster istemez saçlarım döküldü. Bunlar motivasyonumu düşürse de hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Ayna karşısında olumlamalar yapıp her gün kendimle konuştum. O dönemi böyle geçirdim. Bu benim için çok önemli. Olumsuzluklarla karşılaşan, eşiyle ya da hastalıklarla sınanan kadınlar var. Hiçbir şey için geç değil. Güç elimizde, ben de 38 yaşına kadar bunun farkında değildim. 'Bu kaderim' demek kolaya kaçmaktır. Kanseri 2 kez yenmem, bu mücadelem benim gibi kanser hastalarına motivasyon ve umut olsun. Hastalıklar bize bir ders vermek için başımıza geliyor" diye konuştu.