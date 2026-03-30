Kocaeli Üniversitesi Hastanesi robotik cerrahi ameliyatlarında çıtayı yükseltti

Robotik cerrahide 100 başarılı operasyon eşiğini aşan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesi, bu alanda çıtayı yükseltti.

KOÜ Hastanesinde yaklaşık 1 yıl önce hizmete alınan robotik cerrahi sistemiyle üroloji, genel cerrahi ve kadın doğum alanlarında 100 operasyon başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de bu teknolojiye sahip 10 üniversiteden biri olan KOÜ, bu alandaki ameliyatlarla adından söz ettiriyor.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AA muhabirine, son 25 yılda dünyada robotik cerrahi kullanılarak gerçekleştirilen operasyon sayısının 12 milyonu aştığını söyledi.

Üniversite hastanesinde sahip oldukları yeniliklere açık ekibin talebi doğrultusunda Mart 2025'te robotik cerrahi cihazını aldıklarını belirten Cantürk, özellikle üroloji, genel cerrahi ve kadın doğum ana bilim dallarındaki yetenekli öğretim üyelerinin başarılı işler yaptığını anlattı.

Cantürk, daha bir yıl geçmesine rağmen üroloji, kadın doğum ve genel cerrahi alanında 100 civarında ameliyat gerçekleştirildiğini, diğer branşlardan da bu konuda çalışmaların, taleplerin bulunduğunu kaydetti.

Robotik cerrahinin, hekim kontrolündeki ileri teknolojik aletlerle gerçekleştirildiğini anlatan Cantürk, "Böyle bir teknolojinin kullanılıyor olması öğrencilerimizin üniversitemize bağlılığını ve öz güvenini artıracaktır. Onun dışında da bu tekniği görerek yetişmiş olmaları, gelecekte Türkiye'de ve dünyada robotik teknolojilere yönelindiği zaman yetişmiş insan sayısını doğal olarak hazırlayacaktır." diye konuştu.

"Hayallerimden biri, TCG Anadolu'daki bir hastaya uzaktan ameliyat yapabilmek"

Prof. Dr. Cantürk, gelecek süreçte robotik cerrahinin daha çok kullanılacağını dile getirerek, "Hayallerimden biri, TCG Anadolu'nun üzerindeki bir hastaya Kocaeli Üniversitesi Hastanesinden uzaktan ameliyat yapabilmek." dedi.

Stabilizasyon ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin kendilerini hedefe ulaştıracağına inandığını belirten Cantürk, şöyle devam etti:

"Garnizon Komutanlığında Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı'nın gayretiyle çalıştay yaptık, bu konuyu masaya yatırdık. Geçen hafta da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret edip bilgi arz ettim. Önümüzdeki süreçte Kocaeli Üniversitesi olarak, bu alanda da Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Bu, sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da ilk olarak değerlendirilebilir çünkü Avrupa'da böyle bir girişim yok henüz. Amerika'da geminin üzerinde robotik cerrahi yapılıyor ama uzaktan robotik cerrahi denemesi yok. Çin'de karada uzaktan robotik cerrahi denemesiyle ilgili birtakım çalışmalar var. Denizde yapmayla ilgili çalışmalar düşünülüyor. Biz de böyle bir adım attık. Sağlık Bakanımıza durumu arz edeceğiz. Bu konuda da Kocaeli Üniversitesi olarak öncü olmaya devam etmeyi istiyoruz."

"Özellikle genç öğretim üyelerinde eğitim alma isteği var"

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu da robotik cerrahi sisteminin geçen yılın mart ayında alındığını ancak kurulum ve eğitim süreçleri nedeniyle operasyon sayılarının özellikle son 3 ay içerisinde hız kazandığını ifade etti.

Son dönemdeki artışla robotik cerrahiyle yapılan operasyon sayısında 100'ü geçtiklerini anlatan Aksu, "Bizim bu seneki hedefimiz 250-300. En az iki katı ameliyat yapmayı hedefliyoruz açıkçası. Sene sonunda 300'lü sayıları geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Aksu, şu an aktif olarak 20 öğretim üyesinin robotik cerrahi yapabildiğini, bu sene bu sayıyı en az 2-3 kat artırmak istediklerini vurgulayarak, "Özellikle genç öğretim üyelerinde bu konuda eğitim alma isteği var hatta bu eğitim sürecinde belli bir sıralama gerekiyor. Herkese aynı anda eğitim verilemeyebiliyor." diye konuştu.

Hastalardan olumlu dönüşler aldıklarını ve komplikasyon oranlarının ciddi oranda düştüğünü anlatan Aksu, "Açık cerrahiye göre hastaların yatış süreleri kısaldı. Yani prostat ameliyatı yaptığınız zaman minimum 6-7 gün hastayı yatırabilirken, bunu robotik cerrahide ortalama 2 güne düşürebildik." ifadelerini kullandı.

Aksu, Kocaeli Üniversitesinin Türkiye'de robotik cerrahiyle operasyon yapan 10 üniversiteden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu hem Kocaeli için hem bölgemiz için önemli. Hedefimiz zaman içinde belki ikinci bir robotik cerrahi cihazını birkaç yıl içinde kazandırmak. Bu konuda bir öncü olmak istiyoruz." dedi.