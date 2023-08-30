Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir Kanserden Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, kanser tedavisi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Özdemir, evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Vali, Kaymakam Vekili ve Belediye Başkanı da ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.