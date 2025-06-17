Kocaeli'de Tıp Araştırmalarında Yapay Zeka Çalıştayı Düzenlendi

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Kocaeli'de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, yapay zekanın tıp alanındaki uygulamaları ve disiplinlerarası işbirliğinin önemi ele alındı.

Kocaeli'de tıp alanındaki güncel yapay zeka uygulamalarını, araştırma yöntemlerini ve disiplinlerarası işbirliklerini ele alan çalıştay düzenlendi.

Gebze Teknik Üniversitesinden (GTÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) ile Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBU) işbirliğinde GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tıp Araştırmalarında Yapay Zeka Çalıştayı"nda çeşitli oturumlar düzenlendi.

Akademisyenler, araştırmacılar, sağlık profesyonelleri ve teknoloji uzmanlarının katıldığı çalıştayda konuşmacılar, yapay zekanın sağlık teknolojilerindeki dönüştürücü gücüne ve disiplinlerarası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

Çalıştay kapsamında düzenlenen "Tıpta Yapay Zeka İçin Disiplinler Arası İş Birliği, Ortak Dil, Ortak Başarı" başlıklı panelde, GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akagül moderatörlüğünde, Doç. Dr. Fatih Tarlak, Prof. Dr. Murat Baykara, Prof. Dr. Ahmet İlker Tekkeşin, Prof. Dr. Ayhan Dinç, Doç. Özer Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Sema Candemir sağlıkta yapay zeka entegrasyonu, veri paylaşımı ve etik konuları üzerine görüşlerini paylaştı.

"Takım Oluşturma ve Proje Önerisi Geliştirme ve İş Birliği Potansiyeli Olan Araştırmalar" oturumunda ise katılımcılar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Sağlık Enstitüler Başkanlığı (TÜSEB) çağrılarına odaklanarak, ortak projeler geliştirme fırsatları ve multidisipliner takımların oluşturulması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Mevcut projeler değerlendirilirken katılımcılar güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini gözden geçirme fırsatı buldu. Değerlendirme oturumunun ardından çalıştay sona erdi.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Sağlık
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