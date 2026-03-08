Kocaeli'de kadın ambulans sürücüleri, hastalar için zamanla yarışıyor

Kocaeli'nin 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görevli kadın ambulans sürücüleri, hastaların tedavisi için zamanla yarışmalarının yanı sıra ekip içerisinde de mesai arkadaşlarının çalışmalarına destek oluyor.

Kent genelinde 24 saat esaslı çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin direksiyon başındaki kadın sürücüleri, hayat kurtarma mücadelesinde kritik rol oynuyor. Zorlu koşullara rağmen vakalara en hızlı şekilde ulaşmak için zamanla yarışan kadın sürücüler, önemli anlarda da sağlık ekiplerinin destekçisi oluyor.

Mesleklerini özveri ve disiplinle sürdüren kadın sürücüler, hem ambulans içindeki ekip çalışmasına katılıyor hem de ilk müdahaleyi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlıyor.

Derince 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyeni (ATT) Ayla Arslan, AA muhabirine, mesleğine "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" sayesinde başladığını söyledi.

Arslan, aynı zamanda bu eğitimlerde eğitmenlik yaptığını ve 8 senedir ambulans sürücüsü olarak çalıştığını anlattı.

Yoğun bir bölgede çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Yoğun bölgede çalışmak tabii ki yorucu. Gün içinde birçok farklı vakaya gidiyoruz, yardıma ihtiyacı olan insanlarla karşılaşıyoruz. Onlara yardım etmek bizi mutlu ediyor, yorgunluğumuzu gideriyor. Acil Sağlık Hizmetleri içinde görev yapmak zaten başlı başına kadın olarak farklı bir duygu." dedi.

Arslan, ambulans sürücülüğünün toplum tarafından "erkek mesleği" olarak anlaşıldığını söyleyerek, "Biz her gün bu ön yargıyı kırmak için çalışıyoruz. Eğitim, birikim, bilgi hepsini birlikte kullanarak bu ön yargıyı kırıyoruz. İnsanlar beni direksiyonda görünce şaşırıyorlar. 'Erkek yok muydu?' diyorlar. Sonrasında yapabildiğimiz şeyleri görünce mutlu oluyor, tebrik ediyor, gurur duyuyorlar." diye konuştu.

"Yapılmayacak ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok"

Derince 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda ambulans sürücüsü Emel Büyük de 15 yıldır ATT olarak çalıştığını yakın zamanda da sürücülük görevine başladığını kaydetti.

Büyük, sürücülük hayalini gerçekleştirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu, isteyen, cesareti olan herkesin bu işi yapabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Görevlerinin sadece ambulansı sürmek olmadığına işaret eden Büyük, şöyle devam etti:

"Olay yeri güvenliği, arkadaşlarımızın güvenliği var. Olay yerinden ayrılmamız, olay yerini değerlendirmemiz var. O yüzden bunların hepsi bize bakıyor. Sadece ev vakalarında da çalışmıyoruz. Dışarıda 3 bayan olarak vakaya gittiğimizde bu tabii ki biraz zor oluyor ama yapılmayacak ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok bu konuda. Zaten cesaretim olduğu için bu mesleği yapmak istedim, hayalimdi."

Büyük, acil sağlık hizmetlerinde şoförlüğün sadece araç kullanmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Yeri geliyor arkadaşına da yardım ediyorsun. Hastanın güvenliği, hastayı olay yerinden alıp hastaneye götürme, hastane öncesi tedavisine kadar bize bağlı, bizim elimizde. Hem arkadaşlarım ve çevrenin güvenliği hem de kendi güvenliğim için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum." dedi.