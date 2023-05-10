Travmalar, depresyon ve psikolojik sorunlarla ilgili ürettiği içeriklerle sosyal medyada öne çıkan Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu kimdir? İşte Emre Gökçeoğlu hakkında merak edilenler.

Travmalar, depresyon ve psikolojik sorunlarla ilgili ürettiği içeriklerle Instagram'da 100 bin takipçi sayısına ulaşan Klinik Psikolog Emre Gökçeoğlu, aynı zamanda yazar kimliği ile de öne çıkmaktadır. Peki, Emre Gökçeoğlu kimdir?

EMRE GÖKÇEOĞLU HAKKINDA

1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Emre Gökçeoğlu, Koç burcu ve 27 yaşındadır. İzmit'te yaşamını sürdürüyor.

AKADEMK HAYATI

FMV Işık Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, master eğitimini klinik psikoloji üzerine İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tamamladı.

Akademik hayatını, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon bölümünde yaptığı yüksek lisans ile sürdürüyor.

KLİNİK PSİKOLOJİ ÜZERİNE İÇERİKLERİ

Akademik hayatının dışında, 2020 yılında Youtube ve Instagram hesabında görsel içerikler oluşturmaya başlayan Emre Gökçeoğlu, giderek kitlesini genişletti ve bugün 100 bin takipçi sayısına ulaştı.

Travmalar, anksiyete, depresyon, kişilik bozuklukları, bağımlılıklar ve daha pek çok konu üzerine hem psikolojik testler hem de faydalı bilgiler paylaşan klinik psikolog, ayrıca Evrim Ağacı, Medium ve gazetelerde düzenli olarak yazarlık yapmayı sürdürüyor. Sabah gazetesinde yayımladığı yazısında ise aşırı düşünme sendromu ile ilgili faydalı bilgiler verdi.

Youtube'da da takipçilerine faydalı bilgiler vermeye devam eden Emre Gökçeoğlu, şu anda kendi adına özel bir klinikte danışanlarına yüz yüze terapi uyguluyor.