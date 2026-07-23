Kan bağışında mahalle seferberliği

Türk Kızılayı'nın gönüllü kan bağışını artırmayı hedefleyen "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Belli Olur" projesi, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'a tanıtıldı. Projeye destek veren Kaymakam Dalak, kan bağışının hayat kurtaran en önemli dayanışma örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, Bölge Kan Merkezi uzmanlarıyla birlikte Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ı makamında ziyaret ederek, Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Belli Olur" projesi hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, projenin mahallelerde gönüllü kan bağışı bilincini artırmayı amaçladığını belirterek, "Mahallenin Gücü Kan Bağışıyla Belli Olur projemizi geniş kapsamlı olarak Sayın Kaymakamımız Halil Dalak'a anlattık. Projemize verdiği destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ise kan bağışının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların düzenli kan bağışında bulunmasının birçok hayatın kurtarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı