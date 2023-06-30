Kızamık Vakalarının Araştırılması İçin Alt Komisyon Kurulması İstendi

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ülkede artan kızamık vakalarının araştırılması ve çözüm yollarının bulunması için alt komisyon kurulmasını talep etti. Gergerlioğlu, kızamık vakalarının artışının sebeplerinin aşı karşıtı kampanyalar mı yoksa yurtdışından gelen aşısız insanlar mı olduğunun araştırılması gerektiğini belirtti.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, ülkede artan kızamık vakalarının araştırılması ve çözüm yollarının bulunması için üyesi olduğu TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu'nda alt komisyon kurulmasını istedi. Gergerlioğlu, "Koronavirüs salgını sonrası aşı karşıtı kampanyalar mı yoksa yurtdışından gelen aşısız insanlar mı kızamık vakalarını artırıyor araştırılması gerekir. Kızamık gibi öldürücü bir hastalık konusunda acilen çalışma yapmamız gerekir" dedi.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de artış gösteren kızamık vakaları ile ilgili alt komisyon kurulması için üyesi olduğu TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu'na başvurdu. Kızamığın önceden aşılama ile önlenebildiğini ancak son günlerde vakalarda artış yaşandığına dikkat çeken Gergerlioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üyesi olduğum Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu'na kızamık vakalarındaki bu tedirgin edici artışı araştırmak üzere bir önerge verdim ve bir an evvel bu konuda bir alt komisyon kurulması gerektiğini söyledim. Ciddiyetle konunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Çünkü kızamık tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olmakla beraber, öldürücü komplikasyonlar da oluşturan bir hastalık. Aynı zamanda yıllar sonra beyne yerleşen virüsün yeniden ortaya çıkışıyla da ensefalitler oluşturan bir hastalık" diye konuştu.

Gergerlioğlu, kızamığa karşı Sağlık Bakanlığı'nın yeterli önlemler almadığını ifade ederek, TBMM Sağlık, Aile ve Çalışma Komisyonu'nun alt komisyon çalışmasıyla gerekli araştırmayı yapmasını istedi.

Gergerlioğlu'nun alt komisyon kurulmasına ilişkin komisyona sunduğu öneri şöyle:

"Çok bulaşıcı, ölümcül olabilen, ani veya geç gelişebilen beyin iltihabına, körlük ve sakatlıklara yol açabilen oldukça tehlikeli bir hastalık olan Kızamık Türkiye'de kırmızı alarm vermektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirilen resmi verilere göre, Türkiye'de 2023'ün ilk 4 ayında 1.440 kızamık vakası görüldü. Bu vaka sayısını geçen seneki aynı dönem içerisinde 126 olduğunu gördüğümüzde yaşanan salgının ne kadar büyük olduğu gözler önüne seriliyor.

Türkiye'nin, Avrupa'daki 53 ülke arasında bu yıl bildirilen 1440 kızamık olgu sayısıyla ilk sırada yer alması TTB'nin açıklamasına göre 'kızamık ön tanısıyla incelenen olgularda, 1 yaş altında vakaların neredeyse tümünün, 1-4 yaş arası vakaların ise yarıdan fazlasının aşısız' olması tedirginliğimizi artırmaktadır.

"10 KİŞİDEN 9'UNA BULAŞTIRIYOR"

DSÖ Avrupa Bölgesi Kızamık ve Kızamıkçık Raporu'na göre Türkiye, Rusya ve Tacikistan'dan sonra en fazla kızamık vakasının görüldüğü ülke konumunda. Kızamık olan bir kişi, yakın temasta olduğu 10 aşısız kişiden 9'una kızamık bulaştırabiliyor. Ölümcül olan ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açan kızamık, özellikle aşısız çocukları hedef alıyor."

"YURTDIŞINDAN GELEN AŞISIZ İNSANLAR VAKALARI ARTIRIYOR"

Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'nın açıklamaları da göstermektedir ki kızamık salgınını halkımızı yoğun şekilde tedirgin etmektedir. Koronavirüs salgını sonrası aşı karşıtı kampanyalar mı yoksa yurtdışından gelen aşısız insanlar mı kızamık vakalarını artırıyor araştırılması gerekir. Kızamık gibi öldürücü bir hastalık konusunda acilen çalışma yapmamız gerekir. Bir halk sağlığı sorunu olarak akut enfeksiyondan çok sonraki yıllarda da ensefalit gibi komplikasyonlar çıkarabilen bir hastalıktır kızamık. Her farklı kesimden aşı karşıtının toplumu aşıdan uzaklaştırmaya çalıştığı bir ortamda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu olarak acil toplantı yaparak konuya müdahil olmamızı ve 'Ölümcül Kızamık Hastalığının Türkiye'deki Seyri ve Alınması Gereken Önlemler Alt Komisyonu' kurulmasını talep etmekteyim."