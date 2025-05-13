Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

Kızamık Vakalarında Artış: Aşılanmamış Çocuklar Riskte

Kızamık Vakalarında Artış: Aşılanmamış Çocuklar Riskte
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, dünya genelinde kızamık vakalarının arttığını ve aşısız çocukların bu virüse karşı büyük risk altında olduğunu belirtti. Kızamık aşısının koruyuculuğu yüzde 97 olup, aşıların ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

SON yıllarda dünya genelinde kızamık vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, bu durumun aşısız çocuklar için büyük risk oluşturduğunu ifade etti. Prof. Güzel, virüsün çevrede saatlerce canlı kalabildiğini belirterek, "Aşılanmamış her 10 çocuktan 9'u kızamığa yakalanıyor. Koruyuculuğu yüzde 97 olan aşı, bu hastalıktan korunmada en güçlü silahtır" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, Amerika ve Avrupa'da vaka sayılarının ciddi şekilde yükseldiğine belirterek kızamık virüsünün solunum yoluyla bulaştığını ve çevrede 2 saate kadar canlı kalabildiğini söyledi. Özellikle aşısız çocuklarda bulaş riskinin çok yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Güzel, koruyuculuğu yüzde 97'ye ulaşan kızamık aşısının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kızamığın yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve vücutta döküntü ile kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Güzel, "Özellikle baş kısmından başlayıp gövdeye doğru yayılan döküntülerle karakterize bir hastalıktır. Ağız içinde beyaz, gri noktalar da gözlenebilir. Bu bulgularla karşılaşıldığında hemen hekime başvurulmalıdır" diye konuştu.

'AŞILANMAMIŞ ÇOCUKLARDA BULAŞ ÇOK YÜKSEK'

Hastalığın bulaştırıcılığının, çocuklarda belirtiler ortaya çıkmadan 4 gün önce başladığını söyleyen Prof. Dr. Güzel, "Döküntüler başladıktan sonraki 4 gün boyunca da bulaştırıcılık devam ediyor. Bu nedenle bu dönemlerde kızamık şüphesi olan çocukların izole edilmesi çok önemli. Kızamığın spesifik bir tedavisi yoktur, en önemli koruyucu yöntem aşıdır" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ ENFEKSİYONLARA VE NÖROLOJİK SORUNLARA YOL AÇABİLİR'

Kızamığın sadece döküntüyle sınırlı bir hastalık olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Güzel, "Kızamık virüsü akciğer enfeksiyonlarına, beyin dokusu tutulumuna ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Bu da başka enfeksiyonların kolayca ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca bu virüs, enfekte olduktan 7-10 yıl sonra dahi ciddi nörolojik hastalıklarla kendini gösterebilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.