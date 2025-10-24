Haberler

Kış Aylarında Çocukları Enfeksiyonlardan Korumanın Yolları

Prof. Dr. Sedat Öktem, kış aylarında çocukların solunum yolu enfeksiyonlarından korunması için ailelere ve okul yönetimlerine önemli önlemler anlattı. Hijyen, doğru beslenme, aşılar ve doktor kontrollerinin önemi vurgulandı.

ÇOCUK Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, ailelere ve okul yönetimlerine çocukları bu hastalıklardan koruyacak önemli önlemleri anlattı. Prof. Dr. Sedat Öktem, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları sıklaşmaya başladı. Okulların açılması ve kalabalık kapalı ortamlar, virüslerin ve bakterilerin yayılmasını kolaylaştırıyor" dedi.

Soğuyan havalar, artan enfeksiyon riski ve okulların açılması çocukları solunum yolu hastalıklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor diyen Medipol Sağlık Grubu'ndan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sedat Öktem, kış mevsiminde çocukların bağışıklığını güçlendirmek ve hastalıklardan korunmalarını sağlamak için alınması gereken basit ama etkili önlemleri paylaştı. Prof. Dr. Sedat Öktem: "Bağışıklık, hijyen ve doğru beslenme ile çocukları enfeksiyonlardan koruyabiliriz" diye konuştu.

'HAPŞIRMA VE TEMASLA BULAŞIYOR'

Özellikle soluduğumuz mikrop yoğunluğunun azaltılması için sınıfların iyi havalandırılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öktem, ortak kullanılan oyuncaklar, kapı kolları, musluklar ve trabzanlar gibi yüzeylerin temiz tutulmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirtti. Prof. Dr. Öktem, "Solunum yolu enfeksiyonları hapşırma ve öksürük yoluyla, ayrıca ellerle temasla bulaşabiliyor. Bu nedenle hem evde hem de okulda alınacak önlemler hayati önem taşıyor" dedi.

AİLELERE DÜŞEN GÖREVLER

Hasta çocukların birkaç gün evde dinlendirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, "Çocukların yeterli uyuması, düzenli ve sağlıklı beslenmesi enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağlıyor. Risk grubundaki çocukların aşılarının tamamlanması son derece kritik" diye konuştu. Astım ve diğer kronik solunum hastalıkları olan çocukların enfeksiyon riskinin daha yüksek olduğunu ifade eden Öktem, "Bu çocukların yaz aylarında ilaçları kesiliyor ve sorun olmuyor. Ancak enfeksiyonların başladığı dönemlerde daha ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu nedenle okullar açılmadan önce mutlaka doktor kontrolünden geçirilmeli ve koruyucu tedavileri gözden geçirilmelidir" dedi.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN BESLENME VE TAKVİYELER

Bağışıklığın güçlendirilmesinde vitamin, mineral ve probiyotiklerin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Öktem, "Vitamini eksikliği varsa enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir. Ancak kişinin vitamin düzeyi normalse ekstra takviye alması enfeksiyonlardan korumuyor. Probiyotik yerine barsaklardakiyararlı bakterileri beslemek için fonksiyonel gıdalarla beslenme programı oluşturmak daha etkili" diye konuştu. Prof. Dr. Öktem, hijyen, doğru beslenme, aşıların tamamlanması ve doktor kontrolünün, çocukları kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarından korumak için temel önlemler olduğunu vurguladı.

