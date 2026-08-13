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Atatürk'ün böbrek rahatsızlığına uluslararası bilimsel analiz

Atatürk'ün böbrek rahatsızlığına uluslararası bilimsel analiz
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Kırşehirli akademisyenlerin de katkı sunduğu, Atatürk'ün 1909-1923 arası böbrek rahatsızlıklarını tarihi belgeler ve tıbbi verilerle inceleyen araştırma, uluslararası dergi BMC Nephrology'de yayımlandı. Çalışmada hastalığın pyelonefrit veya 'siper nefriti' olabileceği değerlendirildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli akademisyenlerin de yer aldığı Mustafa Kemal Atatürk'ün böbrek rahatsızlıklarını tarihi belgeler ve tıbbi veriler ışığında inceleyen araştırma, uluslararası hakemli dergi BMC Nephrology'de yayımlandı.

Prof. Dr. Mahmut Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Ecder tarafından hazırlanan çalışmada, Atatürk'ün 1909-1923 yılları arasındaki tekrarlayan böbrek rahatsızlıkları ele alındı. 'Atatürk's kidney disease: pyelonephritis or trench nephritis? A medical and historical analysis' başlıklı araştırmada Atatürk'ün yaşadığı böbrek ağrıları, ateş, halsizlik ve idrar yolu enfeksiyonlarına ilişkin tarihi kayıtlar ile dönemin tıbbi bilgileri karşılaştırıldı. Araştırmada Atatürk'ün 1911 Trablusgarp, 1915 Çanakkale, 1918 Viyana-Karlsbad, 1919 Havza, 1920 Ankara ve 1922 Batı Cephesi dönemlerindeki sağlık sorunları incelendi. Çalışmada Atatürk'ün rahatsızlıklarının pyelonefrit veya savaş şartlarıyla ilişkilendirilen 'siper nefriti' ile uyumlu olabileceği değerlendirildi. Ancak tarihi kayıtların sınırlılıkları nedeniyle kesin bir teşhise ulaşmanın mümkün olmadığı belirtildi. Araştırmada devlet arşivleri, Osmanlı ve cumhuriyet dönemi belgeleri, dönem gazeteleri, hekim raporları, hatıratlar ve bilimsel kaynaklardan yararlanıldı.

Araştırma, BMC Nephrology'nin 2026 yılı 27. cildinde 464 numaralı makale olarak yayımlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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