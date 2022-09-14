- Kilo vermek için tenis oynadılar Erzincanlı kadınlar ilk kez gittikleri tenis kortunda tenis oynayarak neşeli anlar yaşadı Erzincan'da hastanenin Obezite Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kilo vermek için kadınlar tenis oynadı, neşeli dakikalar yaşadılar.

- Kilo vermek için tenis oynadılar

Erzincanlı kadınlar ilk kez gittikleri tenis kortunda tenis oynayarak neşeli anlar yaşadı

ERZİNCAN - Erzincan'da hastanenin Obezite Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikle kilo vermek için kadınlar tenis oynadı, neşeli dakikalar yaşadılar. İlk kez tenis kortuna gelerek raketleri eline alan Erzincanlı kadınlar renkli görüntü oluşturdu.

Spor Bilimleri Fakültesi'nin desteğiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Obezite Merkezi tarafından gönüllü obezite hastalarına yönelik sportif etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Yanlızbağ Yerleşkesinde bulunan tenis kortuna gelen kadınlar önce ısınma hareketi yaparak tenis oynamak için hazır hale geldiler.

Tenis hocalarının nezaretinde raketleri alıp tenis oynayan kadınlar neşeli anlar yaşadı. Kilo vermek için tenisin güzel bir spor olduğunu kaydeden kadınlar, ilk kez tenis kortuna gelerek tenis oynadıklarını belirtti. Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden kadınlar gönüllerince uzun süre tenis oynayarak renkli görüntü oluşturdular.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezinde görev yapan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Murat Akbaş, hastalardan gönüllü olanlarla beraber bir spor etkinliği yapmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Tabi ki bir günde kilo vermeyi amaçlayan bir etkinlik değil. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat'la, tenis hocalarımızla görüştük. Hastalarımızı böyle güneş altında sosyalleşip D vitamini depolayacakları, ruh halimizi düzeltecek spor hakkında da farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenledik. Hastalarımızla beraber tenis oynayarak eğlenceli dakikalar geçiriyoruz." dedi.

Dr. Nergiz Akbaş ise, "Bugün obeziteyle mücadele dahilinde hastalarımızla böyle bir akran birlikteliği gerçekleştirmek istedik. İlk kez düzenlediğimiz tenis şenliğindeyiz. Zaten hastalarımızla her gün seanslarımız, sporlarımız mevcut merkezimizde ama obezitenin onların her türlü sportif etkinliği yapmalarına engel olmayacağını göstermek istedik" şeklinde konuştu.

Tenis sporunu 7'den 70'e yaymak için, tenisin zengin sporu olduğu algısını yıkmak için çaba sarf ettiklerini kaydeden EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şat'ta, "Erzincan tenis ile ilgili son zamanlarda güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Bugün de böyle bir etkinliğin içerisinde bulunmaktan memnun olduk. Tenis sporunu tabana yayacağız, hem obezite hastalarına hem gençlerimize iyi mesajlar vereceğiz. Bu manada bizden desteğini de esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Akın Levent'e de teşekkür ederiz" dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'da, "Obezite Merkezimizin hastane dışında yaptığı organizasyonla hastalarımızla beraberiz. Spor Bilimleri Fakültesi'nin de bize vermiş olduğu destekle hastalarımıza tenis branşında antrenman yaptırıyoruz. Biz biliyoruz ki sadece hastalarımızla hastane içerisinde kurduğumuz iletişimin hedefteki başarıya ulaşmamızda bir nebze destek oluyor. Ama esas önemli olan hastane dışında da onların psikolojik motivasyonlarını sağlamak. Burada hastalarımızın gözlerinin içerisindeki o memnuniyeti gördük" ifadelerine yer verdi.