Kene Isırması Sonucu 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kene Isırması Sonucu 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, Tokat'ta hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Metehan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS'ta kene ısırması sonucu Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, sevk edildiği Tokat'ta hayatını kaybetti.

Olay, 17 Mayıs'ta, Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde meydana geldi. Kalebaşı köyünde yaşayan Nilüfer-Süleyman Tütüncü çiftinin çocukları Metehan'ın ensesine kene yapıştı. Ailenin keneyi çıkarmasının ardından Metehan, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesi tarafından Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Metehan, daha sonra yüksek ateş şikayetiyle Reşadiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Metehan bebek, buradan da Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) şüphesiyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Metehan Tütüncü, bugün, sabah saatlerinde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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