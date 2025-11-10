Haberler

Kazak İş İnsanına Türkiye'de Başarılı Böbrek Nakli

Güncelleme:
Kronik böbrek yetmezliği yaşayan 44 yaşındaki Kazak iş insanı Ziyaddin Eibov, Türkiye'de kuzeninden böbrek nakli oldu. Ameliyat sonrası hızla iyileşen Eibov, Türkiye'nin organ naklindeki başarısını vurguladı.

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 6 yıldır tedavi gören 44 yaşındaki Kazakistanlı iş insanı Ziyaddin Eibov, Türkiye'de kuzeninden yapılan nakille yaşama tutundu.

Bazı şikayetleri nedeniyle 2019'da başvurduğu hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konulan Eibov, bir süre tedavi gördü. Şikayetleri artınca Antalya'ya gelen Eibov'a böbrek sağlığı için diyet önerilerek ilaç tedavisi uygulandı.

Bir süre yaşamını ülkesinde böyle sürdüren Eibov, 7 ay önce diyalize girmeye başladı. Kazakistanlı hasta, durumu ağırlaşınca yaptığı araştırmalar sonucu Türk doktorların organ naklindeki başarısını öğrenerek Antalya'ya geldi.

Kuzeni Binali Beridze ile Yaşam Organ Nakli Merkezine başvuran Eibov, bazı tetkikler yaptırdı. Kuzeninin dokuları uyumlu çıkınca hastaya, Organ Nakli Merkezinin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve Dahili Bilimler Koordinatörü nefroloji uzmanı Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya'nın başkanlığındaki ekip tarafından donöründen böbrek nakledildi.

Hastanede tedavisi süren Eibov, AA muhabirine, 6 yıldır böbrekleriyle ilgili sorunlar yaşadığını belirterek, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de nakil olmaya karar verdiğini söyledi.

Diyalize girdiğini ve sorunlar yaşadığını anlatan Eibov, "Teşhis konulduktan sonra diyetime ve tedavime çok dikkat ettim. Şikayetlerim çok artınca nakil olmam gerektiği söyledi. Kuzenim böbreğini verdi." dedi.

Nakilden sonra değerlerinin hızla düzeldiğini ifade eden Eibov, ameliyatın ertesi günü ayağa kalkarak, koridorlarda yürüyüş yaptığını belirtti.

Türkiye'de güvende hissettiğini vurgulayan Eibov, "Bu kadar kısa sürede ayağa kalkacağımı bilmiyordum. Türkiye'nin organ naklinde başarılı olduğunu biliyordum. Onun için gönül rahatlığıyla güvenerek geldim, çok şükür güvenimiz de boşa çıkmadı. Ameliyattan sonra çok iyiyim. Hocalarımızdan Allah razı olsun, çok iyiler." diye konuştu.

Binali Beridze ise ameliyatın güzel geçtiğini, kuzenine böbreğini vererek can olduğunu vurgulayarak, "İkimiz de iyiyiz. Kuzenime hayat olduğum için mutluyum. Kardeşiz biz, tabii ki destek olacağız birbirimize." ifadelerini kullandı.

"Tüm hastalara en iyi hizmeti veriyoruz"

Prof. Dr. Aydınlı, Türkiye'de yurt dışından gelen hastalara da başarılı organ nakilleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Antalya'ya farklı ülkelerden hastaların geldiğine değinen Aydınlı, "Elimizden geldiğince tüm hastalara en iyi hizmeti veriyoruz. Antalya'nın özellikle organ naklinde eskiden beri bilinirliği var." dedi.

Kazakistanlı hastaya böbrek naklinin başarılı geçtiğine dile getiren Aydınlı, verici ameliyatlarını küçük kesiden giderek kapalı ameliyat yöntemiyle böbreği çıkardıklarını ve donörü 2-3 gün içinde taburcu ettiklerini söyledi. Aydınlı, alıcı ameliyatlarında ise hastanın böbreğine hiç dokunmadan kasık bölgesinden girerek böbreği yerleştirdiklerini kaydetti.

Aydınlı, ameliyat sonrası böbrek nakli olan hastanın kreatin değerinin düşerek hasta olmadan önceki gibi yaşamını sürdürebildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
