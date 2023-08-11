Kaza sonrası engelli kalan çocuk destek bekliyor

14 yaşındaki Melih yardımseverlerden destek bekliyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 2022 yılında yaşanan trafik kazasında engelli kalan Melih Çatma, hayırseverlerden yardım bekliyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2022 yılında trafik kazası geçiren 14 yaşındaki Melih Çatma, yapılan tüm müdahalelere rağmen engelli kaldı. Tedavi edilmesi için Melih Çatma'nın annesi Songül Çatma yardımseverlerden destek istedi.

5 Ekim 2022 tarihinde okula gitmek için Kapaklı'daki evinden çıkan Melih Çatma, bindiği Tekirdağ Büyükşehir halk minibüsünde kalabalıktan ineceği yeri şaşırdı. Daha sonrasında Çerkezköy'de bir benzinliğin önünde olduğunu gören Çatma, minibüs şoförünün geri dönmesini söylemesi üzerine minibüsten inerek karşı şeride geçmek istedi. Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken Çatma'ya otomobil çarptı.

Yatağa mahkum kaldı

İhbar üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çatma, 105 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Yoğun bakım tedavisi sonrası taburcu edilen Çatma, yatağa mahkum kaldı.

Özel hastane fiyatını duyan ailenin dünyası başına yıkıldı

Ailesi tarafından hastaneye kontrole götürülen 14 yaşındaki Çatma'ya fizik tedavi gerektiği söylendi. Fakat devlet hastaneleri Melih Çatma'nın bilinci tam olarak açık olmamasından dolayı aileyi kabul etmedi. Bunun üzerine soluğu özel hastanede alan aile tedavi için istenilen fiyatı duyunca dünyası başına yıkıldı.

"Minibüsten indiği anda otomobil ile çarpışmış"

Çocuğunun tedavisi için yardımseverlere sesini duyurmaya çalışan anne Songül Çatma, "Olay 5 Ekim günü çocuğumuz okula giderken oldu. Dolmuştaki kalabalıktan dolayı çocuğumuz dolmuştan inemiyor. Melih minibüs ilerledikten sonra nerede olduğunu fark ediyor. Şoföre söylüyor çocuğumuz benim arkada inmem gerekiyor nasıl geri gidebilirim diye. Minibüs şoförü de Çerkezköy Sivrioğlu Petrol'ün önüne gelindiğinde buradan inip karşıya geçebilirsin diyor. Çocuğumuz minibüsten indiği anda da gelen otomobil ile çarpışıyor" dedi.

"Hiçbir yer bizi fizik tedavi için kabul etmedi"

Yapılabilecek tüm tedavilerin ardından eve çıkartıldıklarını belirten anne Çatma, "Oradan çocuğumu hastaneye götürmüşler, benim saat 09.00 gibi kazadan haberim oldu. Çocuğum hastaneye götürüldüğünde de gerekli müdahaleler orada yapıldı. Biz bekleme aşamasındaydık. Çocuğumuzu yoğun bakıma almışlardı. 69 günlük bir sürecimiz oldu ilk gittiğimiz hastanede ondan sonra da çocuk nöroloji doktoru görmesi için şehir hastanesine gittik. Orada da yapılabilecek her şey yapıldı ve bizi 13 Ocak 2023'te eve çıkardılar. Bundan sonraki süreç evde devam etti. Biz fizik tedavi için başvuru yaptık ama algı tam açık olmadığı için hiçbir yer bizi fizik tedavi için kabul etmedi. Kabul eden yerler de günlük ücret olarak bizim durumumuzu aşan fiyatlar çıkarıyorlar. Biz tedavi için bir doktor bulduk ona götürüyoruz. Devamında fizik tedavisi görmesi gerekiyor ama özel hastaneleri bizim durumumuz karşılayamadığı için fizik tedaviden eksiğiz" diye konuştu.

"Çok sıkıntı çekiyoruz"

Kas hareketlerini kontrol eden sinir yollarındaki hasarın ilerlediğinden bahseden Çatma, "Spastisite hastalığı bayağı ilerlemiş durumda. Çok sıkıntılar çekiyoruz. Taşıma yönünden ambulans sürekli her istediğimizde olmuyor kendi aracımız ile götürüyoruz ama çocuğumuz küçük olmadığı için zorlanıyoruz. Ben çocuğumun tedavisini üstelenebilecek ya da bize bu konuda yardımcı olabilecek biri çıkarsa ne olursa olsun en azından bir yerden başlamak istiyoruz. Belki bir doktor olur, belki bir ilaç olur, ne olursa olsun yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.