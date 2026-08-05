Emzirme Haftası'nda Kayseri Devlet Hastanesi'nde Farkındalık Etkinliği

Kayseri Devlet Hastanesi'ne bağlı Emel Mehmet Tarman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası kapsamında emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kurularak farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında anne ve anne adaylarına emzirmenin bebek ve anne sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, sağlıklı emzirme süreciyle ilgili broşür ve eğitim materyalleri de dağıtıldı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Birkin ve hastane yöneticileri kurulan bilgilendirme standını ziyaret ederek görevli sağlık personelinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. BaşhekimUzm. Dr. Ali Çöl, Emzirme Haftası dolayısıyla özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek emzirmenin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Programın devamında klinikteki birimleri ziyaret eden Başhekimimiz ve beraberindeki heyet, personelin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören hastalar ile hasta yakınlarını da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten hastane yönetimi, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli sunulmasına yönelik değerlendirmelerde bulunarak klinikten ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı