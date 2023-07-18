Kayseri'de SMA hastası çocuğun tedavisi tamamlandı

KAYSERİ'de 2 yıl önce Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 teşhisi konulan ve hayırseverlerin yardımıyla 3 ay önce tedavisi için gerekli 35 milyon TL toplanan Melih Eymen Ceylan'ın (5) Dubai'deki tedavisi tamamlandı. Kente dönen Ceylan, Ağabeylerim, ablalarım ilacımı aldım. Artık çok güçlü ve mutluyum. Çok şükür Kayseri'ye geldim. Hepinizden Allah razı olsun? dedi. Melikgazi ilçesinde yaşayan Fatma ve Osman Ceylan çiftinin çocukları Melih Eymen Ceylan'a 2 yıl önce SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 1 milyon 822 bin dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine 11 ay önce valilik izinli kampanya başlatıldı. Melih Eymen'in tedavisi için, kentteki ve dünyanın pek çok yerindeki hayırseverlerin desteği ile toplanan 35 milyon TL ile kampanya süreci sona erdi. 3 ay önce de tedavisi için ailesi ile Dubai'ye giden Melih Eymen, buradaki tedavisini tamamladı. Kente dönen Melih Eymen Ceylan, 'Ağabeylerim, ablalarım ilacımı aldım. Artık çok güçlü ve mutluyum. Çok şükür Kayseri'ye geldim. Hepinizden Allah razı olsun' diye konuştu.

'AİLELER MÜCADELEYİ BIRAKMASINLAR'

11 ayda birçok sorunla karşılaştıklarını belirten anne Fatma Ceylan ise, 'Çok badireler atlattık. Sorunlar yaşadık ve bunlarla mücadele ettik. Ama sonuç çok güzel oldu. Çok şükür evladımız ilacını aldıktan sonra her geçen gün gelişmesine şahit olduk ve bu bizi çok mutlu etti. Küçük meblağlar bir araya gelerek kocaman bir umut ve şifa oluşturdu. İnşallah. Bu ilaç bize bir vesile gösterilmişti. İnşallah sonucun daha güzel olacağına inanıyoruz. Mücadelemiz bitti. Çocuğumuz ilacını aldı. Bundan sonraki süreçte de evladımızı nasıl güçlendireceğimizin arayışında olacağız. Fizik tedaviye gidip gelecek. Gücüne güç katmaya çalışacağız. Diğer aileler başta duayı sonra da mücadeleyi bırakmasınlar. Anne-baba olarak biz elimizden geleni yapalım da sonrası rabbimin takdiri. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz her zaman hayırlısını diledik. Çok şükür, oğlumuz da güzel etkiler gördük. Benim tek duam, Melih Eymen vatanına, milletine ve ailesine hayırlı, sağlıklı bir evlat olsun. Bu tek başına olan bir şey değil. Herkesin çok emeği var' ifadelerini kullandı.

Dubai'deki tedavi süreci hakkında da bilgiler veren Fatma Ceylan, 'Biz Dubai'de 3 ay kaldık. İlk ay ilacını aldı. 2 ay boyunca da ilacın yan etkilerini ve gelişim süreci takip edildi. Burada da 3 ay boyunca enfeksiyon riski ve kortizon tedavisi devam edecek dedi.

'KİMSE TEDAVİ İŞE YARAMIYOR, DİYE DÜŞÜNMESİN'

Çocukları Melih Eymen için 11 ayda 35 milyon TL toplandığını söyleyen Osman Ceylan da 'Bu süreçte yanımızda olanlardan Allah razı olsun. Para toplandıktan sonra yurt dışında tedavi süreci başladı. Dubai'ye gittik ve 3 aylık tedavi sürecine girdik. Oradan, 'Zolgensma' denilen ilacı aldık. Melih Eymen'de meydana gelen değişmeler çok güzel. Mutlu ve sevinçliyiz. Kimse tedavi işe yaramıyor, diye düşünmesin. Olumlu gelişmeler aldık. Bize hep destek oldular. Bunu tek başımıza başaramazdık. Melih Eymen'in gönüllü ordusu, ağabeyleri ve ablaları en başından beri yanımızda oldular. Bize desteklerini esirgemediler. Kampanyamız güzel sonuçlandı. İnsanlar, SMA hastası çocuklarımız içinde elinden geleni yapsınlar. Küçük paralar birike birike 35 milyona çıkabiliyor diye konuştu.