Hollanda'dan sonra Kayseri de savunma sistemi olmayan çocuklara gen tedavisi yapılacak

KAYSERİ Tedavisi yapılmazsa 1 yıl içerisinde ölen savunma sistemi olmayan çocuklara gen tedavisi Hollanda'dan sonra ilk defa Kansere Karşı Birlikte Derneği öncülüğünde hayırseverler tarafından yaptırılan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde yapılacak.

Kayseri'de hayırseverlerin desteği ile yapılan ve Erciyes Üniversitesi'ne bağışlanan KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı. Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlu Hekimi, KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, merkezin Türkiye'nin tek yurtdışından akrediteli kemik iliği nakli merkezi olduğunu söyleyerek, "Bu akreditasyon ile bizim buradan yaptığımız nakiller Amerika'da, Almanya'da ve İtalya'da yapılan nakiller ile aynı kabul ediliyor. Aynı değerde görülüyor. Şuanda dünyada yapılan her türlü nakli burada aynı şekilde yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yürüyen tek gen tedavi projesi"

Karakükcü, "Bizim bundan sonraki hedefimiz bu hastanelerde kartisel tedavileri dediğimiz savunma sisteminin genetik değiştirilerek daha etkin çalışmasına yönelik tedaviler ve gen tedavilerini yapabilmek. İleride bunlar için çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şuanda Hollanda'da başlayan, tedavisi yapılmazsa 1 yıl içerisinde ölen savunma sistemi olmayan çocuklara gen tedavisi başlatıldı. Dünyada 2 çocuğa bu gen tedavisi yapıldı ve gayet güzel yaşıyorlar. Biz Hollanda ile görüşmelerimiz sonucunda bu projeye ortak olduk. Bu Türkiye'nin yürüyen tek gen tedavi projesi. İnşallah bu tür hastaların gen tedavilerini KANKA hastanesinde yapmayı planlıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylarımızı aldık ve her türlü işlemlerimiz bitti. Hollanda Sağlık Bakanlığı'nın son bir onayı aldık ve artık hasta alımına başlayacağız" şeklinde konuştu.