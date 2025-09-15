Haberler

Kayseri'de Mobil Sigara Bırakma Aracı Hizmete Girdi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, tütün kullanımını azaltmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla mobil sigara bırakma aracını hizmete sundu. Sigara bırakmak isteyenlere birebir danışmanlık hizmeti verileceği belirtildi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, tütün kullanımını azaltmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla mobil sigara bırakma aracını vatandaşların hizmetine sundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tütün bağımlılığı tedavisi konusunda eğitim almış hekimler ve sağlık personeli tarafından sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara birebir danışmanlık hizmeti verilirken, belirlenen takvime göre şehrin işlek noktalarında araç konumlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, tütünün halk sağlığı açısından en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ifade etti.

Hizmete aldıkları aracı tütünle mücadele kapsamında sahaya taşıdıklarını belirten Erşan, şunları kaydetti:

"Dileyen vatandaşlarımız aracımızı ziyaret ederek karbonmonoksit ölçümü yaptırabilir, bağımlılık testinden geçebilir ve hekimlerimizden birebir danışmanlık alabilirler. Amacımız, sigara bırakmak isteyen herkese ulaşmak. Unutulmamalıdır ki sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değildir. Yaş ne olursa olsun bu zararlı alışkanlıktan kurtulmak mümkündür. Tüm vatandaşlarımızı, ister mobil aracımıza ister sigara bırakma polikliniklerimize gelerek bu süreçte destek almaya davet ediyorum."

Kayseri Şehir Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Melikgazi Sağlıklı Hayat Merkezi ve Servet Başkal Sağlıklı Hayat Merkezi'nde faaliyet gösteren sigara bırakma poliklinikleri de vatandaşlara ücretsiz destek sağlıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
