Kayseri'de 112 Acil Sağlık filosuna 12 ambulans eklendi

Kayseri'de düzenlenen törende, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 12 yeni ambulans sağlık hizmetlerine kazandırıldı. Vali Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili, ambulansların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Kayseri'de 12 yeni ambulans törenle hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığınca İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 12 ambulansın hizmete alınması için Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Şenol Esmer, yeni ambulansların sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Esmer, ülkedeki verilere bakıldığında Kayseri'nin olaylara müdahale açısından en başta gelen illerden olduğunu belirtti.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de özel ve kamu toplam 31 hastane olduğunu söyledi.

Çopuroğlu, olay yerine müdahale ve çağrıya ulaşma noktasında Kayseri'nin diğer illere örnek teşkil ettiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan da kentte 60 acil sağlık istasyonu ve 836 personelle hizmeti sunduklarını dile getirdi.

Erşan, 112 Komuta Kontrol Merkezinin geçen yıl 362 bin 266 çağrıyı karşıladığını ve yaklaşık 175 bin vakaya ambulans ekiplerince müdahale edildiğini ifade etti.

Teslim edilecek ambulanslarla birlikte sayının 98'e ulaşacağını vurgulayan Erşan, şunları kaydetti:

"Ambulanslarımızdan 7 tanesi de özellikli ambulans vasfındadır. Özellikle kış mevsiminde kullanmak üzere 4 kar paletli ambulansımız Pınarbaşı, Sarız, Hacılar ve Yahyalı bölgelerinde konuşlanmaktadır. Obez ambulansımız, yeni doğan ambulansımız ve 4 sedyeli ambulansımız bulunmaktadır. Ayrıca ülke genelinde 17 bölgede konuşlandırılan helikopter ambulanslardan birisi de ilimizde hizmet sunmaktadır. Bu helikopter ambulansımız da 2025 yılında 190 vakaya müdahale etmiştir. Yeni araçlarımızın şehrimize ve sahada 7 gün 24 saat esasıyla fedakarca görev yapan arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, hizmete alınan yeni ambulansların anahtarlarını sağlık personeline teslim etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Sağlık
