Veni Vidi Göz Sağlık Grubu doktorlarından Göz Hastalıkları UzmanıProf. Dr. Fırat Helvacıoğlu, modern cerrahi teknikler sayesinde yaz aylarında da güvenli bir şekilde katarakt ameliyatı yapılabileceğini vurguladı.

"Eskiden ameliyathane koşulları mevsimsel etkilenebilirdi, ama günümüzde katarakt cerrahisi steril, klimalı ve sabit sıcaklıkta yapılan bir işlemdir. Yazın ameliyat olmanın herhangi bir riski yok; hatta iyileşme süreci açısından bazı avantajları bile var," dedi.

Yazın Ameliyat Olmak Daha Konforlu

Prof. Dr.Fırat Helvacıoğlu, yaz aylarında yapılan ameliyatlarda iyileşme sürecinin daha hızlı olabildiğini belirtti:

"Yazın hava genellikle daha nemli olduğu için, ameliyat sonrası kullanılan göz damlaları buharlaşmadan daha uzun süre etkili kalabiliyor. Ayrıca hastalar güneş ışığı sayesinde daha enerjik ve moralli oluyor, bu da iyileşmeyi olumlu etkiliyor."

Katarakt Beklemiyor: Erteleme Görüş Kaybına Yol Açabilir

Kataraktın ilerleyici bir göz hastalığı olduğuna dikkat çeken Helvacıoğlu, şu uyarılarda bulundu:

"Görüş kalitesi her geçen gün daha da azalabilir. Hastalar çoğu zaman süreci fark etmeden, renkleri soluk görmeye, gece araç kullanmakta zorlanmaya başlar. Katarakt tedavi edilebilir bir hastalıktır ama geç kalındığında yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir."

Tatil Planları Engel Değil

Katarakt ameliyatının kısa süren bir işlem olduğunu belirten Prof. Dr. Helvacıoğlu, işlem sonrası normal hayata dönüşün çok hızlı olduğunu vurguladı:

"Katarakt ameliyatı ortalama 10 dakika sürer. Aynı gün taburcu olunur, çoğu hasta ertesi gün net görüşle uyanır. Tatil planları için bu bir engel değildir; tam tersine, tatilinizi daha keyifli hale getirebilir."