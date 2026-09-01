Katarakt Ameliyatından Sonra Gözlük Kullanmak Şart mı?

Sabah uyandığınızda saati görmek için gözlüğünüzü aramak, restoranda menüyü okuyabilmek için gözlük takmak, telefona bakarken başka, uzağı görürken başka bir görme ihtiyacı yaşamak…

Yıllarca gözlük kullanan birçok kişi için bunlar günlük hayatın sıradan bir parçasına dönüşüyor. Ancak katarakt ameliyatı planlanırken bugün artık yalnızca kataraktın alınması değil, hastanın ameliyattan sonraki görme beklentileri de konuşuluyor.

Veni Vidi Göz Grup Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, gelişen göz içi mercek teknolojilerinin katarakt cerrahisindeki planlamayı değiştirdiğini belirterek, “Eskiden hastalarımızın temel sorusu ‘ Katarakt ameliyatından sonra görebilecek miyim?’ olurdu. Bugün buna bir soru daha ekliyoruz: ‘Ameliyattan sonra nasıl görmek istiyorsunuz?” diyor.

Gözlük bazen fark etmediğimiz kadar hayatın içinde

Gözlük kullanmak birçok kişi için günlük hayatın doğal bir parçası. Ancak özellikle ilerleyen yaşlarda gözlüğü sürekli yanında bulundurmak, yakın ve uzak için farklı gözlüklere ihtiyaç duymak veya günlük aktiviteler sırasında gözlük değiştirmenin gerekmesi yaşam konforunu etkileyebiliyor.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, “Telefon ekranını görmek, kitap okumak, bilgisayar kullanmak, televizyon izlemek veya araç kullanmak farklı görme mesafeleri gerektiriyor. Katarakt ameliyatını planlarken hastamızın yalnızca gözünü değil, günlük hayatını da konuşmamızın nedeni bu” ifadelerini kullanıyor.

Katarakt ameliyatında mercek seçimi neden önemli?

Katarakt, gözün içerisindeki doğal merceğin zamanla saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Ameliyat sırasında bu mercek çıkarılıyor ve yerine yapay bir göz içi mercek yerleştiriliyor.

Günümüzde ise bu merceklerin tek bir seçeneği bulunmuyor.

Tek odaklı merceklerin yanı sıra farklı mesafelerdeki görme ihtiyaçlarına yönelik EDOF ve trifokal, kamuoyunda yaygın kullanılan ifadeyle “akıllı lens” seçenekleri de bulunuyor.

Bu nedenle mercek seçimi, katarakt ameliyatının önemli planlama aşamalarından biri haline geliyor.

Gözlüksüz görmek mümkün mü?

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, hastaların en sık sorduğu sorulardan birinin bu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulunuyor:

“Uygun hastalarda ve doğru mercek seçimiyle ameliyat sonrasında farklı mesafelerde gözlüğe olan ihtiyacın azaltılması hedeflenebilir. Ancak burada ‘Akıllı lens takılan herkes bir daha gözlük kullanmaz’ gibi bir yaklaşım doğru değildir. Her hastanın göz yapısı, görme ihtiyacı ve beklentisi farklıdır.”

Bu nedenle akıllı lens kararı yalnızca hastanın gözlük kullanmak istememesine göre verilmiyor. Kornea ve retina sağlığı, gözün mevcut durumu, kişinin günlük yaşamı, mesleği ve görme beklentileri birlikte değerlendiriliyor.

“En iyi mercek hangisi?” yerine “Bana hangisi uygun?”

Akıllı lenslerle ilgili en sık karşılaşılan sorulardan biri de “En iyi mercek hangisi?” oluyor.

Oysa tek bir mercek türünün bütün hastalar için ideal olduğunu söylemek mümkün değil.

Bazı hastalar için uzak görüş öncelikliyken, bazıları günün büyük bölümünü bilgisayar karşısında geçiriyor. Bir başka hasta kitap okumayı veya yakın mesafedeki aktiviteleri hayatının önemli bir parçası olarak görüyor.

Bu nedenle Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, “Mercek seçerken hastaya yalnızca kaç yaşında olduğunu sormuyoruz. Nasıl bir hayat yaşadığını ve ameliyattan sonra nasıl görmek istediğini de soruyoruz. Doğru mercek seçimi kişiye özel değerlendirme gerektiriyor” diyor.

Katarakt cerrahisinde soru değişiyor

Günümüzde katarakt ameliyatı planlanan bir hastanın yalnızca “Ameliyat ne zaman olmalı?” sorusunu değil, kullanılacak göz içi mercek seçeneklerini de hekimiyle konuşması önem taşıyor.

Çünkü ameliyat sonrasında kişinin yakın, orta ve uzak mesafedeki görme beklentileri, mercek seçiminde değerlendirilmesi gereken önemli faktörler arasında bulunuyor.

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, katarakt ameliyatı düşünenlere şu mesajı veriyor:

“Katarakt ameliyatında artık yalnızca ‘Kataraktım nasıl tedavi edilecek?’ sorusunu değil, ‘Ameliyattan sonra nasıl görmek istiyorum?’ sorusunu da konuşuyoruz. Uygun hastalarda günümüz mercek teknolojileriyle gözlüğe olan bağımlılığın azaltılması mümkün olabiliyor. Önemli olan, hastanın göz yapısına ve yaşamına uygun merceğin belirlenmesidir.”