VAN (İHA) - Kasığından yaranan genç, 15 ünite kanla hayata tutundu

Vücudundaki kanın üçte ikisini kaybeden Mülazım Yorgun:

"Cenaze olarak girdiğim hastaneden canlı olarak çıkmayı Allah bana nasip etti"

VAN Van'da geçtiğimiz hafta bıçakla yaralanan ve vücudundaki kanın üçte ikisini kaybeden genç, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla hayata tutundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Mülazım Yorgun (36), geçtiğimiz hafta kasığından bıçakla yaralanmış ve ağır yaralı olarak Lokman Hekim Van Hastanesine kaldırılmıştı. Yorgun'un hastaneye acil şartlarda geldiğini ifade eden Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, "Hastamız, kasık bölgesinden kesici aletle yaralanmış, çok fazla kan kaybeden bir hastamızdı. Genelde bu tür hastalar, hastaneye yetişmeden kaybediliyor. Yakın bir zamanda bir sanatçının eşi vurulmuştu. Onun diz altı damarı olmasına rağmen kaybedilmişti. Hastaneye yetişememişti. Bu hastamızın kasık bölgesinde, hem atardamar hem toplardamar zedelenmiş ve çok ciddi bir kan kaybı olmuş. İlk ölçtüğümüz kan değeri, vücuttaki kanın üçte ikisini kaybedildiğini gösteriyordu, hasta şok tablosundaydı. Nöbetçi arkadaşımız müdahale etmiş, bize gelen kadar kanamasını durdurmuştu. Biz de damar tamirlerini yaptık. Ameliyattan sonra 15 torba kan ihtiyacı oldu. Hastamız şu anda iyi ve bir iki gün içerisinde taburcu edeceğiz" dedi.

Hastaneye geldiği anı hatırlamadığını anlatan Mülazım Yorgun isimli hasta ise "Sağlık aracı ile buraya gelmişim. Cenaze olarak girdiğim bir hastaneden canlı olarak çıkmayı Allah bana nasip etti. Bunu öncelikle Allah'a sonra hocalarımıza borçluyum. Benim için çok çaba serf etmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.