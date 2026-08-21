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Karapınar’da kan bağışçılarına madalya

Karapınar’da kan bağışçılarına madalya
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Konya’nın Karapınar ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara bronz, gümüş ve altın madalya verildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara bronz, gümüş ve altın madalya verildi.

Madalyalar, Karapınar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Kızılay yetkilileri tarafından bağışçılara verildi. Kan bağışının hem sağlık açısından hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmanın önemine dikkat çekilen programda, düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür edildi. Programda bronz madalya alan kan bağışçısı Selim Özçelik, kan bağışının önemine dikkat çekerek, "Kan vermek, bir insanın hayatına dokunabilmenin en güzel yollarından biri. İhtiyaç sahibi bir hastaya yardımcı olabilmek beni mutlu ediyor. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışında bulunmaya devam edeceğim. Herkesi de düzenli olarak kan vermeye davet ediyorum" dedi.

37 kez kan bağışında bulunarak altın madalya alan Sinan Seçilmiş de kan bağışının kendisi açısından önemli olduğunu belirterek, "Kan verdiğimde hem sağlık açısından kendimi iyi hissediyorum hem de bir ihtiyaç sahibine faydalı olduğumu düşünüyorum. Sağlığım elverdiği sürece kan bağışına devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kızılay yetkilileri, düzenli kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve her bağışın bir hayat için umut taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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