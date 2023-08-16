KARAMAN'da süs havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Ömer Acar (10), tedavisi sonrası gözetim altında tutulurken; durumu ağırlaşan ağabeyi Mehmet Acar (12), sevk edildiği Ankara'da hastanede yaşam destek ünitesine alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Çeltek Mahallesi'ndeki Türk Dünyası Kültür Parkı'nda meydana geldi. Kuzeni Zekeriya ve ağabeyi Mehmet ile parka giden Ömer Acar, serinlemek için süs havuzuna girdi. Ancak bir süre sonra Ömer Acar, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Acar, kardeşini kurtarmak için havuza atladı. Bu sırada havuzun kenarında oturan Ali Yıldız da suya girip, çocukları çıkardı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kardeş, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Acar'ın duran kalbi, doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı. 2 kardeş, yoğun bakıma alındı.

Tedavisi tamamlanan Ömer Acar, tedbir amaçlı gözetim altında tutulurken; durumu ağırlaşan Mehmet Acar ise Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet Acar, burada yaşam destek ünitesine alındı.