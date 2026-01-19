Haberler

Kar yağışı nedeniyle kapanan yolda hasta evine iş makinesi ile ulaştırıldı

Güncelleme:
Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda sağlık görevlileri, evinde fenalaşan 75 yaşındaki Burhan Polat'a iş makinesi ile ulaştı. Hastaya müdahale eden ekipler, yolun açılmasıyla ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Yaygın Mahallesi'nde yaşayan Burhan Polat fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine Battalgazi Belediyesi'nden yardım istendi. Belediye ekipleri, 15 kilometrelik yolu iş makinesi ile giderek hastaya ulaştı. Burhan Polat'a evinde müdahalesini yapan ekipler, daha sonra yolun açılması ile gelen ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Hastanedeki tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Polat, kendisi için seferber olan tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
