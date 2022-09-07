- Kapadokya'da balonlar, DMD hastalığının uçup gitmesi için uçtu 2014 yılından itibaren kutlanmaya başlanılan DMD Dünya farkındalık (Duchenne musküler distrofi) günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları "DMD hastalarının mutlu olacağı bir dünya, farkındalığın artmasıyla...

- Kapadokya'da balonlar, DMD hastalığının uçup gitmesi için uçtu

NEVŞEHİR - 2014 yılından itibaren kutlanmaya başlanılan DMD Dünya farkındalık (Duchenne musküler distrofi) günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları "DMD hastalarının mutlu olacağı bir dünya, farkındalığın artmasıyla mümkün" yazılı pankartlarla havalandı.

DMD hastalığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlik çerçevesinde Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşabağları ören yerinden havalanan sıcak hava balolarına pankartlar asıldı. Pankartlar ile havalanan sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçarak farkındalık oluşturdu. Sıcak hava balonuna asılan pankartla havalanan balon pilotu Memiş Kaan Altunsoy "Bu gün dünya DMD'liler günü. Farkndalık oluşturmak için pankartlarımız ile uçuşumuzu yapıyoruz" dedi. Duchenne musküler distrofi (DMD), distrofin proteini eksikliğine bağlı olarak kas zayıflığına ve yıkımına neden olan genetik geçişli ve ilerleyici bir hastalık. 1860'larda Fransız bilim adamı Guillaume Duchenne tarafından tanımlanmış bu kas hastalığına neden olan mutasyon, distrofin geninin 79 ekzonunda yer aldığı için tarih olarak 7/9 yani 7 Eylül seçildi.

Duchenne'in sembolik olarak uçup gitmesi umuduyla "kırmızı balon" Farkındalık Günü'nün sembolü olarak seçildi.