Kanser Tedavisinde Yeni Dönem: Yapay Zeka Destekli Radyoterapi Hizmete Açıldı

Kanser tedavisinde 'Yeni Nesil Radyoterapi' dönemi başladı

İSTANBUL - Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde Versa HD lineer hızlandırıcı ve yapay zeka destekli radyoterapi cihazları hizmete alındı. Nisan 2025 itibariyle hasta kabulüne başlayan hastane, kanser hastalarına yüksek hassasiyetli ve konforlu bir tedavi süreci sunmayı hedefliyor.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, kanser tedavisinde devrim niteliğinde bir teknolojiyi daha hizmete aldı. Versa HD lineer hızlandırıcı cihazı ve yapay zeka destekli radyoterapi üniteleriyle Nisan 2025 itibariyle hasta kabulüne başlandı. Yeni cihaz, özellikle tümör tedavisinde yüksek hassasiyetli ışınlama teknikleri, 3D ve 4D tümör belirleme, gelişmiş görüntü kılavuzlu tedavi (IGRT), hacimsel ark tedavi ve stereotaktik vücut radyoterapisi gibi yöntemleri kullanarak tedavi doğruluğunu artırıyor ve sağlıklı dokuların korunmasına imkan sağlıyor. Vision RT yüzey takip teknolojisi sayesinde ise meme, baş-boyun ve toraks bölgesi tümörlerinde immobilizasyona gerek kalmadan gerçek zamanlı hasta konumlandırması yapılabiliyor. Açılış programında cihazın özellikleri anlatıldı, ardından davetliler bilgilendirildi ve tedavi olan hastalar için hazırlık yapıldı.

"Onkoloji alanında ciddi bir referans merkeziyiz"

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Prof. Dr. Sinan Karacabey yaptığı açıklamada, "Marmara Üniversitesi olarak onkoloji alanında ciddi bir referans merkeziyiz. Hem bölgeye hizmet sunmak adına hem de İstanbul genelinde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden çok sayıda hasta kabul ediyoruz. Bu nedenle böyle bir teknolojinin hastanemizde bulunması bizim için çok büyük önem arz ediyordu" dedi.

"Daha küçük tümörlere daha hızlı ve hassas müdahale"

"Uzun süredir ihale süreci devam eden cihazımızı, bugün itibariyle hizmete açmış bulunuyoruz" diyen Karacabey, "Artık hastalarımıza çok daha hızlı ve etkili tedavi sunacağız. Daha küçük tümörleri hedefleyebilecek ve çok daha özellikli işlemler yapma fırsatı bulacağız. Deneyimli kadromuz ve cihazın kalitesi sayesinde hastalarımıza çok iyi hizmetler sunacağımıza inanıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle, hastanemizde hastalarımıza çok daha hızlı, konforlu ve etkili bir tedavi süreci sunma fırsatına kavuşmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka ile daha güvenli tedavi"

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nden Prof. Dr. Zerrin Özgen ise yeni cihazın özellikle beyin, akciğer ve spinal metastazlar gibi küçük ve hassas bölgelerde odaklı radyoterapi uygulama imkanı sunduğunu vurguladı. Yapay zeka destekli sistemlerin tedavi planlamasında kullanıldığını belirten Özgen, "Tedavi sırasında olabilecek değişiklikler ve belirsizlikler en aza indiriliyor. Böylece tümör hedef alınırken çevresindeki sağlıklı dokular maksimum düzeyde korunuyor. Yeni nesil teknolojimizle hastalarımıza daha güvenli, etkili ve kişiye özel tedavi imkanı sunacağız" şeklinde konuştu.