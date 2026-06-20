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Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamasında 3. etap başladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamasında 3. etap başladı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamasının 3. etabını başlattıklarını ve haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'i gönderileceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamasında 3'üncü etabı başlattıklarını belirterek haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS ulaştırılacağını açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanser taramalarında erken teşhisin gücüne inanıyor, vatandaşlarımıza dijital kanallarla ulaşmaya devam ediyoruz. 'Kanser Taramalarına Kısa Mesajla Davet' uygulamamızda 3'üncü etabı başlattık. Kademeli olarak sürdürdüğümüz bu projeyle, haziran ayı sonuna kadar vatandaşlarımıza 99 milyon hatırlatma SMS'i ulaştırmış olacağız. Bu bilgilendirmeler sayesinde tarama başvurularında önemli bir artış yakaladık ve erken teşhisle tedavi başarı oranlarımızı yükselttik. Sağlıklı bir gelecek için 30-65 yaş arası kadınları rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınları meme kanseri, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızı ise kalın bağırsak kanseri taramaları için Aile Sağlığı Merkezleri, KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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