Kanser Hastaları ve Hekimler Lenfoma İçin Bisiklet Sürdü

Kanser hastaları ve hekimler, lenf kanserine dikkati çekmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü. 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, lenfomanın erken teşhis ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgulandı.

Kanser hastaları ve hekimler, lenf kanserine (lenfoma) dikkati çekmek amacıyla Atatürk Orman Çiftliği'nden (AOÇ) Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

"15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü" dolayısıyla kanser hastaları ve hekimler "Lenfoma için pedalla" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında, AOÇ Gazi Park'ta bir araya gelen katılımcılar bisikletleriyle Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kadar bisiklet sürdü.

Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneği (LÖSEMA) Başkanı ve Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, lenfomanın erken teşhisi mümkün ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

Lenfomanın tedavi başarısının yüzde 95'lere ulaştığını söyleyen Altuntaş, "Açıklanamayan ateş, kilo kaybı, gece terlemeniz varsa, kasıklarınızda, boynunuzda, koltuk altında lenf bezi şişmesi varsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. İleri evrede de lenfoma olsanız lütfen umutsuz olmayın. İleri evrede de başarı oranlarımız yüksektir. Özelikle immünoterapi gibi CAR-T hücre gibi yenilikçi tedavilerde başarı oranımız çok yüksektir. O yüzden lenfoma için hep beraber pedallayalım, sağlık için yürüyelim diyoruz." ifadelerini kullandı.