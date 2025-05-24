Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
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Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
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Siirt'te görev yapan Doktor A.K., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık personelinin keyfi davranışlarını ve liyakat yerine adamcılığın ön planda olduğunu belirterek sisteme tepki gösterdi. Açıklama, sağlık sektöründeki yönetim anlayışına yönelik eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Siirt'te görev yapan bir doktorun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, sağlık camiasında dikkat çekti. Adının A.K. olduğu öğrenilen doktor, sağlık personelinin keyfi tutumlarından ve sistemde liyakat yerine adamcılığın ön planda olmasından yakındı.

"ADAMCILIK İŞLİYOR BU DÜZENİN ÇARKLARINDA"

Söz konusu paylaşımda, "Personeller keyfine göre geliyor, planlı ameliyatlar geç başlıyor. Çünkü personellerin bir yerlerde hep adamı var. Çünkü liyakat değil, adamcılık işliyor bu düzenin çarklarında!" ifadelerine yer verildi.

TOPLUMUN KANAYAN YARASI YENİDEN GÜNDEM

Doktor A.K.'nin bu çıkışı, özellikle taşra illerindeki kamu hastanelerinde çalışma düzenine ilişkin sorunları yeniden gündeme getirdi. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, sağlık alanındaki idari yapının ve personel yönetiminin sorgulanmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Doktorlarda az değil kışkırtma var hakaret var hastaneyi kendi malı gibi görmek var herşey var

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Haber YorumlarıMikel Archangel:

Helal olsun Allah razı olsun belki de kendini feda etti bu ahlaksız düzende ama gerçekleri söyledi, bir gram bile uyanışa değişime sebep olsa iyidir.

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Haber YorumlarıBallı nwsil:

Özel okul özel hastane özel üniversite ve cemaat tarikat gibi oluşumlar tıpkı dershanelerin kapatıldığı gibi derhal kapatılmalı.

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hemen saldırılar başladı bu memlekette doğruları soylemek en ağır suç

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Haber YorumlarıZeki Anti:

Hiç samimi gelmedi, söylediklerinde doğruluk payı olabilir ama bir metin yazıp bunu okuması normal değil.

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