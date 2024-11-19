Üye Girişi
Haberler

Kalp ve Böbrek Nakliyle İkinci Bir Hayat: Mustafa Atan'ın Hikayesi

Kalp ve Böbrek Nakliyle İkinci Bir Hayat: Mustafa Atan'ın Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

67 yaşındaki Mustafa Atan, 24 yıl önce kalp, 8 yıl önce böbrek nakli sayesinde aktif bir yaşam sürdüğünü, nakillerin hayatına olan katkısını paylaşıyor. Attığı adımlarla hayata tutunan Atan, insanların organ bağışının önemine dikkat çekiyor.

Antalya'da 24 yıl önce kalp, 8 yıl önce de böbrek nakli olan 67 yaşındaki Mustafa Atan, bu nakiller sayesinde aktif bir yaşam sürebiliyor.

Atan, 1995'te geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, bir süre ilaç tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyen Atan, 7 kez kalp krizi geçirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezine başvuran Atan, nakil listesine alındı. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan kalbi, dokuları uyumlu çıkınca Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından nakledildi.

Sağlığına kavuşan Atan, 2009'da enfeksiyona yakalanarak rahatsızlandı. Dört ay yoğun bakımda kalan Atan, bu süreçte hızla kilo verdi. Taburcu edildikten sonra kullandığı ağır ilaçlar ve beslenmesine dikkat etmemesi nedeniyle böbrek rahatsızlığı başlayan Atan, 7 yıl diyalize girdi.

Dayısının oğlundan 2016'da böbrek nakledilen Atan'ın, bu süreçte iki oğlu üniversiteden mezun oldu. Oğullarını evlendiren Atan, bekledikleri ilk torunun sevinci yaşamaya başladı.

Atan, AA muhabirine, nakil olmadan önce çok zorlu bir hayat yaşadığını, her kalp krizi geçirdiğinde hastaneye yetişmek için zamanla yarıştığını söyledi.

Kalp krizinin belirtilerini iyice öğrendiğini vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"7 kez kalp krizi geçirdim. Bu konuda profesyonel olmuştum, ya taksi tutuyor ya da ambulans çağırıyor hastaneye yetişmeyi başarıyordum. 2001'de kalp nakledildikten sonra rahata kavuştum. Yiyecek ve içeceklere çok dikkat etmeyince 2009'da hastalandım. Mikrop kapmışım. Hafıza kaybı yaşamışım, 4 ay yoğun bakımda kalmışım. İyileşip çıktım, sonra tekrar rahatsızlandım. 5 ay daha yoğun bakımda kalmışım, bu süreçte 108 kilodan 48 kiloya düştüm."

Hem kalbinin hem böbreğinin emanet olduğunu dile getiren Atan, "Hayat bir şekilde devam ediyor. Beş, altı kat merdiven çıkarım, çok uzun yol yürürüm. İki oğlum var, biri bilgisayar mühendisi oldu, diğeri gümrük müdürlüğünde memur, ikisini de evlendirdim. Hiçbir zaman hasta gibi yaşamadım, hep aktif oldum. Nakiller sayesinde çocuklarımı büyüttüm, okuttum, evlendirerek mürüvvetlerini gördüm. Şubatta ilk torunum doğacak." diye konuştu.

Atan, "Bence insanlar toprak olacak organlarını hayattayken bağışlasın, başka insanlar yaşasın. Ben bu nakiller sayesinde hayattayım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu

 Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? 20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 20 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.