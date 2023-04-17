'Kalp pili takılan hasta sayısı her geçen gün artıyor'

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, hastaneye başvuranların 5'te 1'inin kalp hastalıkları ve kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları olduğunu belirtti. Onar, 6 Aralık 2020'de açılan hastanede şu ana kadar 150 binin üzerinde kalp hastasına tedavi uygulandığını, bunun 700'üne kalp pili takıldığını söyledi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Lütfi Çağatay Onar, 6 Aralık 2020'den itibaren hasta kabulüne başlayan hastanelerinde 150 binin üzerinde kalp hastasına tedavi uyguladığını söyledi. Hastaneye başvuranların 5'te 1'inin kalp hastalıkları ve kardiyovasküler sistem rahatsızlıkları olduğunu belirten Onar, "Geçtiğimiz yıllara kıyasla baktığımızda aşağı yukarı yüzde 10'luk bir artış oldu son 5 yılda" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre insanların 3'te 1'nin kalp hastalıklarından öldüğünü ifade eden Dr. Erselcan, "Bu 3'te 1'den yarıdan fazlası 70 yaş altında insanlar. Yani genç insanlar Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kalp hastalıklarından ölüyor. Bunların bir kısmı da büyük bir kısmı da kalp hastası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Bu hastaların çoğuna kalp pili takmamız gerekiyor. Özellikle kalp yetmezliği gelişen hastalarda. Hem sağlıklı yaşam koşullarının bozulması hem beslenmenin bozulması hem de genetik faktörler tütün kullanımının artması ne yazık ki kalp krizi yaşını öne çekti" dedi.