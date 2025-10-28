Kalp Nakliyle Hayata Dönüş: Hamide Akman ve Öznur Günal’ın Buluşması

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 28 yıl önce ilk kalp naklinin yapıldığı Hamide Akman (55) ile 3 hafta önce son kalp naklinin yapıldığı Öznur Günal (43) bir araya geldi. Akman, 28 yıllık deneyimiyle genç hastaya moral ve destek verdi. İki hastanın da ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Güzel bir buluşma oldu. Öznur ameliyat öncesi ve sonrası çok tedirgindi. Hamide ile tanışması da onun için büyük moral kaynağı oldu" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden ve yapay kalple yaşamını sürdüren 1 çocuk annesi Öznur Günal'a rahatsızlığının ilerlemesi sonucu AÜ Hastanesi'nde kalp nakli yapılması kararlaştırıldı. Uygun donörün bulunmasının ardından Öznur Günal'a AÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından kalp nakli gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası ilk kontrollerde organ reddi saptanmadı ve sonuçlar olumlu oldu. Henüz 3 hafta önce kalp nakledilen Öznur Günal ile AÜ Hastanesi'nde 28 yıl önce yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuşan, AÜ Hastanesi'nin ilk, Türkiye'nin ise en uzun süre yaşayan kalp nakillisi olan Hamide Akman bir araya geldi.

'HAMİDE BAŞKA HASTALARA UMUT VERİYOR'

Her iki hastanın da ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, iki farklı dönemi temsil eden bu buluşmanın hem tıbbi hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Buluşmanın hastalara moral olduğunu belirten Prof. Dr. Bayezid, "Güzel bir buluşma oldu. Öznur ameliyat öncesi ve sonrası çok tedirgindi. Hamide ile tanışması da onun için büyük moral kaynağı oldu. Hamide, kendisinden önce örnek alabileceği kimse olmadığını, bu nedenle şimdi başkalarına umut olmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Gerçekten de moral açısından çok etkili bir buluşmaydı. Biz Hamide'yi bazen özellikle çağırıyoruz, çünkü hastalar onu görünce çok motive oluyor. Kendisi de severek geliyor, onlarla sohbet ediyor, moral veriyor. Bu anlamda hastanemiz için büyük bir değer" dedi.

'ÖZNUR'DA ORGAN REDDİ SAPTANMADI'

Prof. Dr. Bayezid, Öznur Günal'ın hastalık sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Öznur yaklaşık 5 yıldır kalp hastasıydı. Hastalığı ilerleyince son dönem kalp yetmezliğine ulaştı. Bu noktada bazı hastalarda bir yıl içinde ciddi kötüleşme ve ölüm riski oluyor. Bu hastaları çok yakından takip etmek şart. Gecikilirse böbrek, karaciğer ve akciğer fonksiyonları da bozuluyor, bu da ameliyat şansını azaltıyor. O yüzden hem yapay kalp hem de kalp nakli için zamanlama çok kritik. Öznur'un ilk biyopsi sonrası organ reddi saptanmadı, sonuçlar gayet iyi çıktı. Sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

'KALP NAKLİ OLAN HASTALARIN HEPSİNİ ZİYARET EDİYORUM'

Hamide Akman ise kalp nakli olan tüm hastaları ziyarete geldiğini kaydederek, "Böyle nakiller oldukça çok mutlu oluyorum. İnsanlar yeniden hayat buluyor. Benim önümde göreceğim bir örnek yoktu. Şu anda nakil olan hastalar çok şanslı. Çünkü benim gibi bir örnek var. 28'inci yılıma girdim ikinci kalbimle. Onlara süreci anlatıyorum. Moral veriyorum ve destek oluyorum. Elimden geldiğince de her kalp nakli olan hastayı ziyarete geliyorum. Benim hayatımı görsünler diye" dedi.

'YAŞAMA SEVİNCİMİ YERİNE GETİRDİ'

Öznur Günal da "Hamide hanımı yanımda gördükten sonra kendimi daha iyi hissettim. Yaşama sevincimi ve moralimi yerine getirdi. Hayatıma geri kaldığım yerden devam etmek istiyorum" diye konuştu.