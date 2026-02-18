Oğlu nakille hayata tutunan anne, kurduğu dernekle organ bekleyenlere umut oluyor

Oğlu henüz 15 aylıkken kalp nakli olan Ahu Kahraman Yıldırım, kurduğu dernek ile organ bağışı konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalar yapıyor, hasta ve yakınlarına moral veriyor.

İstanbul'da 16 Ağustos 2016'da dünyaya gelen Kartal Yıldırım'a, doğumundan 19 gün sonra kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Doktorlar, bebeğin hayata tutunması için nakil kararı verdi. Yıldırım çifti, o yıllarda Türkiye'de bebeklerde kalp bağışının azlığı nedeniyle oğullarını Almanya'daki bir hastaneye götürdü. Burada sağlık durumu daha da kötüye giden Kartal bebek için Türkiye'de yardım kampanyası yürütüldü. Nakil ameliyatı olması için gerekli maddi desteğin sağlanmasıyla Kartal Yıldırım 2017 yılı Kasım ayında kalp nakli oldu.

Aile, yaşamlarını Almanya'da sürdürmeye karar verdi. Almanya'da okul öncesi piyano öğretmenliği ve disk jokeylik (DJ) yapan anne oğlunun hastanede geçirdiği zor günleri unutmadı. Nakil bekleyenlerin ve ailelerinin yaşadığı süreçleri iyi bilen anne, Türkiye'de organ bağışını artırmak ve nakil bekleyen çocukların ailelerine destek olmak amacıyla 2024 yılında Canıma Can Kat Derneğini kurdu.

İstanbul merkezli dernek farklı illerde organ bağışının önemini anlatan programlar düzenliyor. Hastanelerin organ nakil birimiyle iletişim halinde olan dernek başkanı Yıldırım, nakil bekleyen hasta ve aileleri için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Ege'deki çocuklara ziyaret

Anne Yıldırım ve 10 yaşındaki oğlu Kartal Yıldırım, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde kalp nakli olmayı bekleyen çocukları ve ailelerini ziyaret etti, onlara moral verdi.

Anne Ahu Kahraman Yıldırım, AA muhabirine, organ nakli bekledikleri sıkıntılı günleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutmadığını söyledi.

Kartal'ın nakil beklerken beyin kanaması geçirdiğini, bu nedenle konuşma güçlüğü yaşadığını anlatan anne Yıldırım, eğitiminin Almanya'daki bir engelli merkezinde sürdüğünü ifade etti.

Yıldırım, yaşamını oğlu Kartal ve nakil bekleyenlere adadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Nakil bekleyen çocukları ziyaret etmek artık benim annelik görevim. Derneği organ bağışı konusunda bilinç oluşturmak ve ailelere destek olmak için kurdum. Çocukların özledikleri yemekleri yapıp getiriyor, annelerin kuaför ihtiyaçlarını karşılıyor ve hasta çocukların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün benden hiç kimse hediye istemedi. Bir tane damar görüntüleyici bir alet görmüşler internette. Çünkü kalp hastası çocukların damar yollarını bulmak çok zor. Kartal'ın da bir kere damarlarını 19 kere delmişlerdi. Biz de dernek olarak bugün bu cihazı Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesine hediye ettik."

Ziyaretlerde duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Yıldırım, "Çocuklara 'Neye ihtiyacınız var?' diye soruyorum. 'Kalbe ihtiyacımız var' dediklerinde çok mahcup oluyorum. Geçen ziyaretimde Neslihan ile video çekmiştik, bana 'Sadece kalbe ihtiyacım var' demişti. Daha sonra annesiyle mezarını ziyaret ettik. Arkadaşları onun vefat ettiğini bilmiyor, tatilde biliyorlar. Bir daha geldiğimde herkesin odası dolu olsun, kalp bulunsun, evlerine gitsinler. Ama en azından odalarında ziyaret etmeye de razıyım. Bir odada eksik göreceğim diye çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"Organ nakli hayat kurtarır"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar da hastanede acil koduyla kalp nakli bekleyen 10 çocuk bulunduğunu söyledi.

Kartal ve annesinin ziyaretinin çok anlamlı olduğunu belirten Tutar, "Donör bekleme süresi uzadıkça komplikasyon görülme, çocukları kaybetme riskimiz artıyor maalesef. Organ nakli hayat kurtarır, toprak olacak bir organ bir cana hayat verebilir, bir çocuğun tüm ömrünü kurtarabilir." dedi.

Yaklaşık bir yıldır hastane odasının evleri olduğunu söyleyen 16 yaşındaki Yusuf Harman ise Kartal'ın ziyaretinin kendisine güç verdiğini belirterek, "İnşallah ileride bana ve arkadaşlarıma da kalp çıkar. En büyük hayalim denize girmek. Yapay kalp destek cihazı nedeniyle giremiyorum." diye konuştu.