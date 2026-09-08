Kalp kapağında ezber bozan operasyon

Bursa'da daha önce iki kez kalp kapak ameliyatı geçiren ve üçüncü bir açık kalp operasyonu yüksek risk taşıyan 76 yaşındaki Şükran Can'a, dünyada sınırlı sayıda uygulanan Türkiye'de ilk kez uygulanan özel bir yöntemle müdahale edildi.

İzmir'de yaşayan Şükran Can'ın kalp hastalığıyla uzun yıllardır mücadele ediyordu. Daha önce iki kez kapak operasyonu geçiren Can'ın hem aort hem de mitral kapağına metalik protez kapak yerleştirildi. Hastaya ilerleyen süreçte kalp pili de takıldı. Son dönemde nefes darlığı, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleri yaşayan Can, tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğine başvurdu. Yapılan değerlendirmelerde mevcut mekanik aort kapağında ciddi düzeyde darlık ve işlev bozukluğu tespit edildi.

Üçüncü ameliyat yerine farklı yöntem tercih edildi

Hastanın daha önce geçirdiği operasyonlar, mevcut sağlık sorunları ve akciğer kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle üçüncü kez açık kalp ameliyatına alınmasının yüksek risk taşıdığı değerlendirildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Arı'nın öncülüğünde, Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Konseyi tarafından hastanın durumu değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, daha önce biyoprotez kapaklarda uygulanan "valve-in-valve" yönteminin bu kez metalik aort kapak içerisinde uygulanmasına karar verildi.

Türkiye'de ilk kez uygulandı

Yaklaşık 1 saat süren yüksek riskli işlem, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi ile anestezi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Hastanın mevcut metalik aort kapağının içerisine kateter yöntemiyle yeni biyoprotez kapak yerleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Arı, hastanın üçüncü kez ameliyat edilmesinin ciddi risk taşıdığını belirterek, uygulanan yöntemin dünyada da oldukça sınırlı sayıda hastada gerçekleştirildiğini söyledi.

Arı, "Kardiyoloji kliniğinde yaklaşık 25 yıldır Yüksek İhtisas'ta görev yapıyorum. Son hastamız 76 yaşında kadın hasta. Daha önce iki defa kapak operasyonu geçirilmiş. Hem aort hem mitral kapağına metalik kapak takılmış. Hastanın aort kapağında ciddi işlev bozukluğu ve darlık vardı. Üçüncü operasyonun yüksek risk taşıması nedeniyle farklı bir yönteme başvurduk. Hastaya üçüncü defa operasyon yapılacak. Ancak hasta çok uzun süre hastanelerde yatmış ve çok fazla komorbid durumu var. Akciğer kapasitesi yeterli olmayan bir hasta. Bu hastanın üçüncü bir operasyonunun çok yüksek riskli olacağı Kardiyoloji-Kalp Cerrahisi Konseyi'nde görüşüldü" diye konuştu.

"İşlemi ekip olarak başarıyla gerçekleştirdik"

Arı, daha önce biyoprotez kapaklarda uygulanan yöntemin bu kez metalik aort kapak içerisinde gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hastaya farklı bir teknik ile daha önce biyoprotez kapaklar için uyguladığımız valve-in-valve TAVI işleminin metalik aort kapak içerisinde valve-in-valve şeklinde uygulanmasına karar verdik. Bu işlemi ekip olarak başarıyla gerçekleştirdik. İşlemin ardından hasta iki gün yoğun bakımda takip edildi."

Uzun yıllardır kalp hastalığı nedeniyle tedavi gören Şükran Can ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Can, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, doktorlarına ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı