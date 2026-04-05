Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Kalp hastası bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
Van'da tedavi gören kalp hastası bebek, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ile ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Bebek, İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ileri tedavi alacak.

Van'da tedavi gören kalp hastası bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Hastanesinde tedavi gören sağ triküspit kapakta yarık ve pulmoner HT hastası bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesine sevki kararlaştırıldı. Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen sevk kapsamında uçak ambulans Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı. Sağlık ekiplerinin titiz çalışmasıyla bebek, güvenli şekilde uçağa alındı. Ardından uçak ambulans İstanbul'a hareket etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
