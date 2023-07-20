Kalça Avasküler Nekrozu Teşhisi Konulan Hastanın Başarılı Operasyonu

Kalça avasküler nekrozu teşhisi konulan Sinan Yıldız (37), Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy'un başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldız, diz ağrısı nedeniyle hastaneye başvurunca "kalça avasküler nekrozu (kemikte çürüme)" teşhisi konuldu.

Ağrılarından dolayı yürümekte zorluk çeken ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştiremeyen Yıldız'ın hayatı, Prof. Dr. İbrahim Azboy ile kesişince değişti. Yıldız, şimdi başarılı operasyon sonucu normal yaşamına yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hasta Sinan Yıldız, ağrıları nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini belirterek, özel ve iş hayatında da problemler yaşadığını ifade etti.

Teşhis konduktan sonra tedavi arayışlarına başladığını belirten Yıldız, yaşadıklarına ilişkin şunları kaydetti:

"PRP ve kök hücre uygulandı. Ancak fayda göremedim. Ardından foraj ameliyatı oldum. Maalesef bu ameliyat da ağrılarıma çare olmadı. 2 yıl boyunca o kadar ağrı çektim ki bir odadan diğer odaya giderken bile zorlanıyordum. Özel ve iş hayatımda çok zorluk yaşıyordum. Hastalık artık son evresine gelmişti ve artık kalça protezi olmam gerekiyordu. Ancak ameliyattan çok korkuyordum. İzlediğim videolarda ameliyatta femur başının çıkarılıp yerine platin yerleşildiğini gördüğümde ürkütücü gelmişti. Ameliyattan sonra yürüyememekten ve çevremdeki insanların 'Protez ameliyatı yaşlı insanlara yapılır, genç yaşta protez ameliyatı olunmaz.' gibi yanlış yönlendirmelerinden dolayı çok tedirgindim."

Bir arkadaşının tavsiyesiyle Prof. Dr. İbrahim Azboy'a ulaştığını aktaran Yıldız, "Diz ve kalça hastalıkları konusunda deneyimli bir cerrah olan İbrahim Hoca beni sağlıklı bir şekilde bilgilendirdi ve endişelerimi giderdi. Hazırlıkların ardından ameliyatımı başarı bir şekilde gerçekleştirdi. Ameliyattan 6 saat sonra fizyoterapist eşliğinde yürümeye başladım, ertesi gün tek başıma bastonla yürüdüm ve taburcu oldum. 3 hafta sonra bastonu da bıraktım. Şu an çok mutluyum. Ağrılarım tamamen geçti. Gündelik aktivitelerimi eksiksiz yapıyorum. Namaz kılabiliyorum, hatta bazen çocuklarımla futbol bile oynuyorum." ifadelerini kullandı.

"Kalçasında çökme vardı, protez yaptık"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy da Sinan Yıldız'ın kalçasında meydana gelen avasküler nekroz, yani halk arasında "femur başının çürümesi" olarak bilinen bir hastalık nedeniyle kendilerine başvurduğunu bildirdi.

Kortizon kullanan bazı hastalarda avasküler nekroz meydana geldiğini aktaran Azboy, "Sinan Bey'in ağrıları şiddetlenip yürümekte zorlanınca PRP ve kök hücre uygulanmış. Ağrıları devam edince foraj ameliyatı geçirmiş. Ancak bu ameliyattan da fayda görmemiş." ifadelerini kullandı.

Femur başı çökünce eklemin uyumunun bozulduğunu ve ağrının dayanılmaz hale geldiğini vurgulayan Azboy, şunları kaydetti:

"Nitekim Sinan Bey'in de ağrısı şiddetlenmiş ve hareketleri kısıtlanmıştı. Yürümek, oturmak, eğilip, kalkmak ve ayakkabı giymek bile imkansız hale gelmiş. Sinan Bey bize başvurduğunda kalçasındaki avasküler nekrozun ileri aşamada olduğunu belirledik ve total kalça protezi yapılması gerektiğini anlattık. Ameliyat hazırlığının ardından ameliyatı gerçekleştirdik. Ortalama bir ay süren nekahat döneminin ardından hastamız ağrılarından kurtuldu. Sinan Yıldız, ameliyat sonrası normal yaşamına tamamen geri döndü. Hastaların yeniden aktif hayatlarına geri dönmeleri bizleri çok mutlu ediyor."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından total kalça protezi ameliyatının 21. yüzyılın en başarılı ameliyatı olarak kabul edildiğini belirten Azboy, uygun cerrahi teknik ve kaliteli implantların tercih edilmesi ile kalça protezlerinin ömrünün 25-30 yıla yükseldiğini bildirdi.