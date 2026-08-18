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Kahta Devlet Hastanesi'ne Yeni Cildiye Uzmanı Atandı

Kahta Devlet Hastanesi'ne Yeni Cildiye Uzmanı Atandı
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Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi'ne atanan Dermatoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Karahan hasta kabulüne başladı. Bu atamayla hastanede cildiye uzmanı sayısı 2'ye yükseldi. Başhekim Dr. Mustafa Akel, bu gelişmenin vatandaşların cildiye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacağını ve sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesine atanan Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Yunus Emre Karahan, hasta kabulüne başladı.

Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yeni atamayla birlikte Kahta Devlet Hastanesinde görev yapan Dermatoloji Uzmanı sayısı 2'ye yükseldi. Böylece cildiye alanında vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve hastaların farklı sağlık merkezlerine sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

İlçede sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve erişilebilir hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Yeni atamamızla birlikte hastanemizde görev yapan cildiye uzmanı sayımız 2'ye yükseldi. Bu gelişme, vatandaşlarımızın cildiye alanındaki sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi açısından önemli bir kazanımdır. Kahta Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmetlerimizin niteliğini ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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