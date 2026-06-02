Kâhta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görüntüleme altyapısı güçlendirildi

Adıyaman Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta memnuniyetini artırmak için görüntüleme altyapısını güçlendirerek röntgen cihazı sayısını 4'e yükseltti.

Adıyaman Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hastalara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla görüntüleme altyapısını güçlendirerek röntgen cihazı sayısını 4'e çıkardı.

Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, hasta memnuniyetini ve sağlık hizmetlerindeki kaliteyi artırmak için tıbbi donanımını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, hastane bünyesinde daha önce 1 olan panoramik röntgen cihazı sayısına ilaveler yapılarak kapasite artırımına gidildi.

Yeni cihazların tanı ve tedavi süreçlerine büyük katkı sağlayacağını belirten Kahta Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Emrah Dikmen, "Önceden 1 panoramik röntgen cihazımız vardı. Şu an 2 panoramik ve 2 adet periapikal olmak üzere toplam 4 röntgen cihazı ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Hastalarımıza sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, hastanemiz bünyesindeki periapikal ve panoramik röntgen cihazlarının sayısı artırılmıştır. Güçlendirilen bu görüntüleme altyapımız sayesinde tanı ve tedavi süreçlerinin daha etkin, hızlı ve verimli şekilde yürütülmesini hedefliyoruz. Kahta'mızın sağlık altyapısının güçlendirilmesine katkı sunan başta AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
