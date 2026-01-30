Haberler

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırıldıkça ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırıldıkça ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Kahramanmaraş'ta sırt üstü yatmak istemeyen ve yatırıldığında ağlayan ve huzursuzluk çıkaran 1 yaşındaki bebeğin sırtından akciğer zarına doğru ilerleyen 2 santimetrelik zımba teli çıkarıldı. Vakayla ilgili konuşan Prof. Dr. İdris Altun, "Cisim alınmasaydı enfeksiyon gelişebilir omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilirdi" dedi.

Kahramanmaraş'ta sırtüstü yatmak istemeyen ve sürekli ağlayan 1 yaşındaki bebek doktora götürülünce şoke eden gerçek ortaya çıktı.

SIRTINDA YABANCI CİSİM TESPİT EDİLDİ

Farklı ortopedi, çocuk cerrahisi ve beyin cerrahisi kliniklerine başvurusu yapılan bir yaşındaki bebeğin, sırt bölgesinde yabancı bir cisim olduğu ancak müdahalenin zor olduğu ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği bildirildi.

AKCİĞER ZARINA DOĞRU İLERLİYORDU

Ailenin son olarak başvurduğu hastanede yapılan tetkiklerde, yabancı cismin cilt altında, omurilik kanalına yakın bir bölgede olduğu ve akciğer zarına doğru ilerlediği belirlendi.

2 SANTİMETRELİK ZIMBA TELİ ÇIKARILDI

Hasta, genel anesteziye alınmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahalede yabancı cisim tamamen çıkarıldı. Çıkarılan cismin, ince zımba teline benzer metal bir tel olduğu ve yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda bulunduğu tespit edildi. Hasta, aynı gün taburcu edildi.

"ALINMASA ENFEKSİYON GELİŞEBİLİR, CİDDİ HASAR OLUŞABİLİRDİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İdris Altun, "Sırtında yabancı bir cisim olduğu söylenmiş ancak çıkarılamayacağı ve 8 yaşına kadar beklenmesi gerektiği ifade edilmişti. Bize başvurduğunda yaptığımız tetkiklerde, cilt altında, omurilik kanalına çok yakın ve akciğer zarına doğru ilerleyen bir yabancı cisim tespit ettik. Hastamızı tamamen uyutmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde müdahale ederek lezyonu tamamen çıkardık. Çıkardığımız cismin ince zımba teline benzer, yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda metal bir tel olduğunu gördük. Bu yabancı cisim alınmasaydı, bölgede enfeksiyon gelişebilirdi. Enfeksiyon sonucu omurilik kanalında ciddi hasarlar oluşabilir, çocuk büyüdükçe cismin hareket etmesine bağlı olarak omurilikte zedelenmeler meydana gelebilirdi. Ayrıca yana doğru ilerleyerek akciğer zarına ve akciğere batma riski vardı. Bu da enfeksiyona ve ilerleyen süreçte tümörle karışabilecek tablolara neden olabilirdi. Şu an hastamız gayet sağlıklı. Gerekli kontrolleri yaptık ve aynı gün taburcu ettik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Sağlık
