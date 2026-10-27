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Kahramanmaraş Afşin'de kalbi duran 2 yaşındaki çocuk 1,5 ay sonra taburcu edildi

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Kahramanmaraş Afşin'de kalbi duran 2 yaşındaki çocuk 1,5 ay sonra taburcu edildi Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş Afşin'de kalbi duran 2 yaşındaki çocuk 1,5 ay sonra taburcu edildi
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ani bilinç kaybı ve kalp durmasıyla hastaneye sevk edilen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımda yaklaşık 1,5 ay süren tedavinin ardından taburcu edildi. Tedavide kalp ritmi bozulan çocuğa 3 kez elektroşok uygulandı ve taburcu günü doğum günü kutlandı.

Kahramanmaraş'ta ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle hastaneye sevk edilen 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 1,5 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu Musa ailesinin 2 yaşındaki çocukları Ahmet El Musa, ani bilinç kaybı, genel durum bozukluğu ve kısa süreli kalp durması nedeniyle sevk edildi. Sular Akademi Hastanesinde takibe alınan çocukta, takip sırasında polimorfik ventriküler taşikardi (VT) adı verilen ölümcül kalp ritim bozukluğu gelişti. Kalp ritimleri bozulan ve doktorların 3 kez elektroşok tedavisi uyguladığı minik Ahmet yapılan tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

"Yaklaşık 10 dakika kalp masajı uyguladı"

Sular Akademi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Tahir Dalkıran, 2 yaşında hastanın dış merkezden bize ani bilinç kaybı, genel durum bozukluğu ve kısa süreli kalp durması nedeniyle geldiğini belirterek, "Takibimizde polimorfik VT adını verdiğimiz ani gelişen ölümcül bir kalp ritim bozukluğuna girdi. Bunu tespit ettikten sonra aniden hızlıca kalp masajına başladık ve elektroşok tedavisi uyguladık. Yaklaşık 10 dakika boyunca kalp masajı ve 3 kez elektroşok tedavisi sonrası kalbi normal ritmine döndürdük. Sonrasında hastamıza antiaritmik tedavi, ritim düzenleyici tedavi ve kalp pili tedavisi başlandı. Hastamızın şu an genel durumu gayet iyi. Yaklaşık 1,5 aylık çocuk yoğun bakım yatış süresinin ilk 10 gününde solunum destek cihazındaydı hastamız. Sonrasında solunum destek cihazından ayırdık ve bugün hastamızı taburcu ediyoruz" dedi.

Taburcu edilen minik Ahmet Musa'nın doğum günü de hastanede kutlandı. Ahmet için hazırlanan pasta kesilirken, sağlık çalışanları küçük çocuğun yeni yaşını kutlayarak mutluluğuna ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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